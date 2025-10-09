Оксен Лісовий назвав проблеми у вищій освіті — що потрібно змінювати

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Фото: facebook/oksenlisovyi

Під час війни виклики та загрози в освіті значно збільшились. Однак зараз система потребує змін у всіх ланках, адже перемога у війні буде неповноцінною без відсутності якісної освіти.

Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час дискусії в межах проєкту "Нова країна" LB та EFI Group 9 жовтня, передає кореспондент Новини.LIVE.

Оксен Лісовий розповів, що зараз ми в ситуації демографічного спаду, який дуже посилився під час повномасштабної війни. За словами міністра, Україна зараз кількісно втрачає людей, але не має права втрачати якість, тому потрібно ефективно працювати.

"На фоні економічного контексту зрозуміло, що, коли майже весь бюджет йде на оборону країни, всі інші видатки формуються за підтримки зовнішніх джерел, тому кожна гривня має використовуватися ефективно. Це те, що нас може врятуватися від катастрофічного сценарію у майбутньому", — наголосив очільник Міносвіти.

Він вважає, що перемога у війні без розвитку освіти не буде повноцінною і якщо ми не розбудуємо якісну систему освіти, то не виграємо завтрашній день, а залишимось у старовинній моделі.

Водночас міністр зазначив, що на розвиток людини впливають всі ланки освіти, тому неможливо досягнути результату, реформуючи лише одну з них.

"Ми не можемо взяти лише вищу освіту і тільки на ній сконцентруватись. Це не спрацює, тому що у нас, якщо ми не змінюємо нічого в загальній і середній освіті, ми не маємо вступників на ті програми освітні, які ми називаємо програмами особливої підтримки: інженерні, природничі, ті, які потрібні економіці, бізнесу, оборонній сфері, багатьом іншим. І ті, з якими маємо кризу. І ця криза не породжена системою освіти. Хибно вважати, що, розширивши ворота, ми отримаємо цілий потік", — пояснив Лісовий.

За його словами, брак попиту на вищезгадані спеціальності пов'язаний з тим, що учні втрачають до них інтерес ще в базовій школі. Наступний переломний етап — коли учні обирають, де здобувати вищу освіту: вдома чи за кордоном. Тому зараз Україна зосередилась на змінах в системі вищої освіти, спрямовані на декілька напрямків:

мережа,

інфраструктура,

модернізація.

Окремо очільник Міносвіти звернув увагу на менеджмент у вищих навчальних закладах. Він наголосив, що його треба осучаснити, усуваючи "вічних ректорів", корупцію та конкуренцію ціною.

"Освіта є цілісним організмом. Якщо щось одне не працює, це вже не здоровий механізм. Без реформ у вищій освіті ми не досягнемо результату та не уникнемо криз, які нас можуть очікувати", — підсумував міністр.

Нагадаємо, раніше Лісовий пояснив важливість освіти під час війни. Вона стає тим знаряддям, яке допомагає протидіяти ворожим наративам.

Крім того, міністр освіти розповів, що буде із зарплатами вчителів. За його словами, є додаткове фінансування, яке заклав український уряд до Державного бюджету на 2026 рік.