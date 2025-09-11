Відео
Лісовий пояснив важливість освіти під час війни — відео

Лісовий пояснив важливість освіти під час війни — відео

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 12:55
Важливість освіти під час війни — Лісовий зробив заяву
Оксен Лісовий. Фото: Антон Кулаковський

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий пояснив важливість освіти в період війни. За його словами, це є одним із ключових пріоритетів.

Про це Оксен Лісовий сказав під час Саміту перших леді та джентльменів у четвер, 11 вересня.

Читайте також:

Важливість освіти в Україні

"Ми розглядаємо освіту, як один із наших ключових пріоритетів під час війни. Жодна армія світу не спроможна протидіяти і стримувати антилюдські наративи, не спроможна протидіяти все більш витонченим технологіям пропаганди. Це може зробити тільки освіта, знання, спроможність мислити, аналізувати", — наголосив Лісовий.

За його словами, розвʼязання багатьох глобальних проблем лежить не у площині економіки, технологій, зброї або дипломатичних зусиль. Глава МОН заявив, що воно лежить насамперед у світогляді людей, який здебільшого формується ще з дитячого садку та школи, де вибудовується відповідальність та розуміння причинно-наслідкових звʼязків, а також усвідомлюються наслідки власних рішень.

"У світі, де усталені принципи, культурні норми, традиційні взаємини в один день можуть бути зруйновані безпричинною агресією, де сама цінність правди може бути скасована, освіта стає саме тим знаряддям, яке дозволяє протидіяти цим силам. Освіта стає щитом", — наголосив Лісовий.

Він пояснив, що Україна робить ставку на освіту навіть там, де, здавалося б, це неможливо. За його словами, уряди країн-партнерів допомагають створити можливості для навчання. 

"Ми зараз говоримо про реформи, які ми проводимо в освіті. І знову ж таки, під час війни, не відкладаючи їх на потім. Це важливий і складний процес", — додав очільник МОН.

Нагадаємо, Лісовий повідомив, що наразі в Україні найменше абітурієнтів обирають природничі спеціальності, математику чи інженерію.

Раніше очільник МОН розповів деталі про спеціальні навчальні полігони для студентів, де відбуватимуться заняття "Основи національного спротиву".

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
