Лисовой объяснил важность образования во время войны — видео

Лисовой объяснил важность образования во время войны — видео

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 12:55
Важность образования во время войны — Лисовой сделал заявление
Оксен Лисовой. Фото: Антон Кулаковский

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой объяснил важность образования в период войны. По его словам, это является одним из ключевых приоритетов.

Об этом Оксен Лисовой сказал во время Саммита первых леди и джентльменов в четверг, 11 сентября.

Читайте также:

Важность образования в Украине

"Мы рассматриваем образование как один из наших ключевых приоритетов во время войны. Ни одна армия мира не способна противодействовать и сдерживать античеловеческие нарративы, не способна противодействовать все более изощренным технологиям пропаганды. Это может сделать только образование, знания, способность мыслить, анализировать", — подчеркнул Лисовой.

По его словам, решение многих глобальных проблем лежит не в плоскости экономики, технологий, оружия или дипломатических усилий. Глава МОН заявил, что оно лежит прежде всего в мировоззрении людей, которое в основном формируется еще с детского сада и школы, где выстраивается ответственность и понимание причинно-следственных связей, а также осознаются последствия собственных решений.

"В мире, где устоявшиеся принципы, культурные нормы, традиционные взаимоотношения в один день могут быть разрушены беспричинной агрессией, где сама ценность правды может быть отменена, образование становится именно тем орудием, которое позволяет противодействовать этим силам. Образование становится щитом", — подчеркнул Лисовой.

Он объяснил, что Украина делает ставку на образование даже там, где, казалось бы, это невозможно. По его словам, правительства стран-партнеров помогают создать возможности для обучения.

"Мы сейчас говорим о реформах, которые мы проводим в образовании. И опять же, во время войны, не откладывая их на потом. Это важный и сложный процесс", — добавил глава МОН.

Напомним, Лисовой сообщил, что сейчас в Украине меньше всего абитуриентов выбирают естественные специальности, математику или инженерию.

Ранее глава МОН рассказал детали о специальных учебных полигонах для студентов, где будут проходить занятия "Основы национального сопротивления".

образование война МОН украинцы Украина Оксен Лисовый
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
