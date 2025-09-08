Відео
Лісовий назвав спеціальності, яких найбільше бракує в Україні

Лісовий назвав спеціальності, яких найбільше бракує в Україні

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 14:39
Лісовий відповів, на які спеціальності в Україні вступають найменше
Оксен Лісовий. Фото: Новини.LIVE

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий назвав спеціальності, за якими в Україні бракує вступників. За його словами, найменше абітурієнтів обирають природничі спеціальності, математику чи інженерію.

Про це міністр повідомив на пресконференції 8 вересня, відповідаючи на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

Читайте також:

Лісовий висловився про вступну кампанію

За словами очільника Міносвіти, цього року вступна компанія в Україні пройшла успішно, однак досі залишають спеціальності, вступників на які бракує. Як наголосив Лісовий, це пов'язано із відсутністю необхідної бази у школах.

"Сьогодні пройшла вступна кампанія, і вона доволі успішна. Ми маємо зростання інтересу до українських університетів та коледжів. Але ми спостерігаємо тенденцію, що досі мало набираємо людей на природничі спеціальності, математику чи інженерію. Чому? Бо в школі не було створено середовище, яке розкриває потенціал дитини", — сказав міністр.

Тож для того, щоб покращити ситуацію, Міносвіти планує й надалі займатися розвитком та фінансуванням шкіл, щоб забезпечити їх усім необхідним обладнанням.

"Ми не можемо сьогодні через війну відкладати зміни в освіті, інвестиції в освіту. Ми повинні будувати сучасні лабораторії в школах, ми повинні змінювати підходи до перенавчання вчителів та формування їх світогляду на основі відкритості, щоб не боротися потім з наслідками", — додав міністр.

Нагадаємо, цього року саме освіта стане ключовою темою п'ятого Саміту перших леді і джентльменів у Києві.

А також ми писали, що Данило Гетманцев відповів, чи потрібно платити за електронний щоденник, яку запровадили у додатку.

освіта навчання Оксен Лісовий спеціальність
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
