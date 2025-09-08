Видео
Главная Новости дня Лисовой назвал специальности, которых не хватает в Украине

Лисовой назвал специальности, которых не хватает в Украине

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 14:39
Лисовой ответил, на какие специальности в Украине поступают меньше всего
Оксен Лисовой. Фото: Новини.LIVE

Министр образования и науки Оксен Лисовой назвал специальности, по которым в Украине не хватает абитуриентов. По его словам, меньше всего абитуриентов выбирают естественные специальности, математику или инженерию.

Об этом министр сообщил на пресс-конференции 8 сентября, отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

Читайте также:

Лисовой высказался о вступительной кампании

По словам главы Минобразования, в этом году вступительная компания в Украине прошла успешно, однако до сих пор оставляют специальности, поступающих на которые не хватает. Как отметил Лисовой, это связано с отсутствием необходимой базы в школах.

"Сегодня прошла вступительная кампания, и она довольно успешная. Мы имеем рост интереса к украинским университетам и колледжам. Но мы наблюдаем тенденцию, что до сих пор мало набираем людей на естественные специальности, математику или инженерию. Почему? Потому что в школе не была создана среда, которая раскрывает потенциал ребенка", — сказал министр.

Поэтому для того, чтобы улучшить ситуацию, Минобразования планирует и в дальнейшем заниматься развитием и финансированием школ, чтобы обеспечить их всем необходимым оборудованием.

"Мы не можем сегодня из-за войны откладывать изменения в образовании, инвестиции в образование. Мы должны строить современные лаборатории в школах, мы должны менять подходы к переобучению учителей и формированию их мировоззрения на основе открытости, чтобы не бороться потом с последствиями", — добавил министр.

Напомним, в этом году именно образование станет ключевой темой пятого Саммита первых леди и джентльменов в Киеве.

А также мы писали, что Даниил Гетманцев ответил, нужно ли платить за электронный дневник, которую ввели в приложении.

