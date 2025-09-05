Видео
Главная Новости дня Гетманцев призвал не платить за школьные электронные дневники

Гетманцев призвал не платить за школьные электронные дневники

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 21:43
Гетманцев ответил, стал ли электронный дневник платным
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев прокомментировал ситуацию с якобы введением платы за пользование школьным электронным дневником. По его словам, плата законом не предусмотрена.

Об этом Даниил Гетманцев написал в Telegram в пятницу, 5 сентября.

Реклама
Читайте также:

Гетманцев о введении платы за школьный дневник

Гетманцев рассказал, что получает обращения от родителей о введении платы за пользование школьным дневником. По его словам, речь идет о 50 гривен в месяц.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов отметил, что плата за пользование школьным дневником законом не предусмотрена.

"Плата законом не предусмотрена. Но если посчитать в год набегает неплохая сумма — в 2,2 млрд грн. В понедельник обращусь с запросом к автору и вдохновителю этой удивительной монетизации государственной услуги.

Но пока выглядит так, что заработать решил крупный частный оператор, на который до этого "подсадили" школы", — подчеркнул Гетманцев.

А также посоветовал родителям не спешить платить: "Что-то подсказывает, что он избавится от "бизнеса".

Заметим, что в сети тоже пишут о переходе электронного дневника на подписку.

Плата за шкільні щоденники
Скриншот
Плата за шкільні щоденники
Скриншот
Плата за шкільні щоденники
Скриншот сообщения Гетманцева/Facebook

Недавно Гетманцев объяснил, почему открыли границу мужчинам до 22 лет.

Ранее Гетманцев рассказывал, что необходимо делать, чтобы вернуть украинцев из-за границы.

Автор:
Евтушенко Алина
Автор:
Евтушенко Алина
