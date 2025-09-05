Гетманцев відповів, чи став електронний щоденник платним

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував ситуацію із нібито введенням плати за користування шкільним електронним щоденником. За його словами, плата законом не передбачена.

Про це Данило Гетманцев написав у Telegram в п'ятницю, 5 вересня.

Гетманцев про введення плати за шкільний щоденник

Гетманцев розповів, що отримує звернення від батьків щодо введення плати за користування шкільним щоденником. За його словами, йдеться про 50 гривень на місяць.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів наголосив, що плата за користування шкільним щоденником законом не передбачена.

"Плата законом не передбачена. Але якщо порахувати на рік набігає непогана сума — у 2,2 млрд грн. В понеділок звернуся із запитом до автора і натхненника цієї дивовижної монетизації державної послуги.

Але поки виглядає так, що заробити вирішив великий приватний оператор, на який до цього "підсадили" школи", — наголосив Гетманцев.

А також порадив батькам не поспішати платити: "Щось підказує, що він позбавиться "бізнесу".

Зауважимо, що у мережі теж пишуть про перехід електронного щоденника на підписку.

Скриншот

Скриншот

Скриншот повідомлення Гетманцева/Facebook

