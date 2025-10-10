Виїзд студентів за кордон — як покращити освіту в Україні

Українська молодь на навчанні за кордоном. Ілюстративне фото: Depositphotos

Понад 60% української молоді хочуть поїхати навчатися за кордон. Головне завдання України — утримати дітей та покращити якість освіти.

Про це повідомив заступник міського голови Кривого Рогу Сергій Мілютін під час зустрічі "Освіта для стійкості та перемоги: діалог прифронтових громад" у Чернігові 9 жовтня, передає кореспондент Новини.LIVE.

Як мотивувати молодь навчатися в Україні

Мілютін вважає, що держава має більше інвестувати у вищу освіту, щоб українська молодь не залишала країну та навчалась вдома.

"Понад 60% дітей, яких ми опитуємо, кажуть, що хочуть навчатися за кордоном. Тому важливо, щоб наші виші мали сучасне обладнання, лабораторії й відповідали потребам ринку праці", — наголосив заступник міського голови Кривого Рогу.

Він зазначив, що університети потребують підтримки від Міністерства освіти, адже місцеве самоврядування не має повноважень фінансувати їхню матеріально-технічну базу.

Нагадаємо, раніше в МОН повідомили, що близько 303 тисячі учнів перебувають за кордоном. Міністерство впроваджує нові політики, аби заохочувати школярів повертатися додому.

Своєю чергою Оксен Лісовий відповів, що потрібно змінювати в освіті. Він вважає, що перемога у війні без розвитку освіти не буде повноцінною.