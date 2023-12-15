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Молдова присоединилась к международному реестру убытков из-за войны РФ против Украины

15 декабря 2023 23:30
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Молдова присоединилась к международному реестру убытков из-за войны РФ против Украины
Сегодняшнее заседание парламента Молдавии. Фото: оф.сайт парламента Республики Молдова
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Депутаты парламента Молдовы поддержали законопроект о присоединении страны к расширенному соглашению о реестре ущерба, который нанесла вооруженная агрессия России против Украины. Чиновники одобрили инициативу во время первого чтения.

Об этом сообщает пресс-служба парламента Республики Молдова .

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"Деятельность Реестра станет первой составляющей будущего международного механизма компенсации. Расширенное частичное соглашение о Реестре ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины, принято на начальный срок в три года с возможностью его продления в случае необходимости", — говорится в сообщении от парламентариев.

Во время сегодняшнего голосования постановление законопроекта поддержали 56 депутатов. Как подчеркнули законодатели, присоединение Молдовы к Реестру "еще раз подчеркивает важность продолжения поддержки Украины, а также солидарность, которую наша страна проявляет в контексте агрессии Российской Федерации против Украины".

"Важность Резолюции о создании Расширенного частичного соглашения о Реестре ущерба, причиненного агрессией Российской Федерации против Украины, была признана на саммите Совета Европы в мае 2023 года. Реестр убытков будет создан как межправительственный институт сотрудничества, который будет действовать в рамках институциональной структуры Совета Европы, в Гааге", — отмечают молдавские депутаты.

Напомним, что ранее страны Европы решили начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Перед этим Европарламент призвал ЕС начать переговоры о вступлении обеих стран в блок.

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