Молдова приєдналася до міжнародного реєстру збитків через війну РФ проти України

Сьогоднішнє засідання парламенту Молдови. Фото: оф.сайт парламенту Республіки Молдова

Депутати парламенту Молдови підтримали законопроєкт щодо приєднання країни до розширеної угоди про реєстр збитків, які завдала збройна агресія Росії проти України. Урядовці схвалили ініціативу під час першого читання.

Про це повідомляє пресслужба парламенту Республіки Молдова.

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"Діяльність Реєстру стане першою складовою майбутнього міжнародного механізму компенсації. Розширену часткову угоду про Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, ухвалено на початковий термін у три роки з можливістю її продовження у разі потреби", — йдеться у повідомленні від парламентарів.

Під час сьогоднішнього голосування, ухвалу законопроєкту підтримали 56 депутатів. Як наголосили законотворці, приєднання Молдови до Реєстру "ще раз підкреслює важливість продовження підтримки України, а також солідарність, яку наша країна виявляє в контексті агресії Російської Федерації проти України".

"Важливість Резолюції про створення Розширеної часткової угоди про Реєстр збитків, заподіяних агресією Російської Федерації проти України, було визнано на саміті Ради Європи у травні 2023 року. Реєстр збитків буде створено як міжурядову інституцію співпраці, яка діятиме в рамках інституційної структури Ради Європи, але базується в Гаазі", — зазначають молдавські депутати.

Нагадаємо, що раніше Країни Європи вирішили розпочати переговори про вступ України та Молдови в ЄС. Перед цим Європарламент закликав ЄС почати переговори про вступ обох країн до блоку.