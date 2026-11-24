Президент Молдовы Майя Санду. Фото: Reuters

Молдова приступила к подготовке к присоединению к секторальным санкциям Европейского Союза против России и Беларуси. Соответствующую "дорожную карту" планируется разработать до конца января 2027 года.

Об этом сообщает Newsmaker, передает Новини.LIVE.

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Как Молдова готовится к санкциям ЕС

Решение о подготовке документа принял Межведомственный наблюдательный совет под председательством премьер-министра Василия Тофана. "Дорожная карта" должна определить нормативную базу и национальные механизмы, необходимые для присоединения к двум санкционным режимам Евросоюза.

Речь идет о секторальных ограничениях в отношении России, а также о секторальных и персональных санкциях в отношении Беларуси.

В ходе разработки документа власти оценят возможные социально-экономические последствия введения ограничений. Также планируется определить отрасли, которые могут подвергнуться наибольшему воздействию, и меры по смягчению негативных последствий.

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Среди первоочередных мер — консультации с представителями различных отраслей экономики. Кроме того, для предпринимателей и других экономических операторов планируется подготовить разъяснения относительно действия санкций, возможных исключений и процедур соблюдения ограничений.

В МИД Молдовы напомнили, что в рамках переговоров о вступлении в Европейский Союз страна должна поддержать все ограничительные меры, принятые в рамках общей внешней политики и политики безопасности ЕС.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский подписал указы о введении новых санкций против лиц и компаний, действующих в интересах России на временно оккупированных территориях Украины. В список, в частности, вошли псевдодепутаты, российские чиновники и структуры, способствующие интеграции захваченных территорий в состав РФ.

Также стало известно, что 23 ноября Еврокомиссия представила проект 22-го пакета санкций против России. Он предусматривает ограничения в отношении российского теневого флота, финансовых и криптовалютных операций, энергетической инфраструктуры, а также запрет на въезд в ЕС для россиян, воевавших против Украины.