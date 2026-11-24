Президентка Молдови Мая Санду. Фото: Reuters

Молдова розпочала підготовку до приєднання до секторальних санкцій Європейського Союзу проти Росії та Білорусі. Відповідну дорожню карту планують розробити до кінця січня 2027 року.

Про це повідомляє Newsmaker, інформує Новини.LIVE.

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Як Молдова готується до санкцій ЄС

Рішення про підготовку документа ухвалила Міжвідомча наглядова рада під головуванням прем'єр-міністра Василя Тофана. Дорожня карта має визначити нормативну базу та національні механізми, необхідні для приєднання до двох санкційних режимів Євросоюзу.

Йдеться про секторальні обмеження проти Росії, а також секторальні та персональні санкції проти Білорусі.

Під час розробки документа влада оцінить можливі соціально-економічні наслідки запровадження обмежень. Також планують визначити галузі, які можуть зазнати найбільшого впливу, та заходи для пом'якшення негативних наслідків.

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Які кроки передбачає дорожня карта

Серед першочергових заходів — консультації з представниками різних галузей економіки. Крім того, для підприємців та інших економічних операторів планують підготувати роз'яснення щодо дії санкцій, можливих винятків і процедур дотримання обмежень.

У МЗС Молдови нагадали, що в межах переговорів про вступ до Європейського Союзу країна має підтримати всі обмежувальні заходи, ухвалені в межах спільної зовнішньої політики та політики безпеки ЄС.

Раніше Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський підписав укази про запровадження нових санкцій проти осіб і компаній, які діють в інтересах Росії на тимчасово окупованих територіях України. До переліку, зокрема, увійшли псевдодепутати, російські посадовці та структури, що сприяють інтеграції захоплених територій до складу РФ.

Також стало відомо, що 23 листопада Єврокомісія представила проєкт 22-го пакета санкцій проти Росії. Він передбачає обмеження щодо російського тіньового флоту, фінансових і криптовалютних операцій, енергетичної інфраструктури, а також заборону на в'їзд до ЄС для росіян, які воювали проти України.