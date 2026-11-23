Девушка на улице. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 24 ноября, на территории Украины будет преобладать облачная погода. В ночные часы дожди и мокрый снег ожидаются на юге, востоке и в большинстве центральных областей. В Полтавской, Харьковской и Сумской областях осадки будут более интенсивными — там прогнозируют значительный мокрый снег и его налипание.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

В течение дня осадки распространятся почти на всю страну, за исключением южных областей. В Карпатском регионе снег будет умеренным, на остальной территории ожидается небольшой.

Прогноз погоды в Украине на 24 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет преобладать северо-западного направления со скоростью 7–12 м/с. При этом ночью в центральных, восточных и южных областях, а днем также на западе страны возможны порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит -3...+2 °C. На юго-востоке, а днем и в южных регионах столбики термометров будут показывать +1…+6 °C. В Карпатах будет значительно холоднее — ночью и днём ожидается -5...-10 °C.

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На 24 ноября в Украине также объявили I уровень опасности — желтый.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Сложные погодные условия могут привести к затруднениям в работе энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движении транспорта.

Прогноз погоды от Meteoprog

В центральных областях ночью ожидаются дожди с мокрым снегом, днем — небольшой снег. В Полтавской области возможен значительный мокрый снег с налипанием. Температура составит -1 °...+2 °C, в Днепре днем воздух прогреется до +7 °C.

Прогноз погоды в Украине на завтра. Фото: скриншот

На севере страны прогнозируют небольшой снег в течение суток. В Киеве температура будет колебаться -1...+1 °C днем. В Сумской области ожидается сильный мокрый снег с налипанием, температура составит -2...0 °C.

В западных областях местами будет снег ночью и днем. Температура в основном будет близка к 0. В Карпатском регионе прогнозируют умеренный снег.

На востоке страны ночью возможны дожди и мокрый снег, днём — небольшой снег. В Харьковской области также ожидается сильный мокрый снег с налипанием. Днем температура составит +5 °C в Харькове, +9 °C в Донецке и +8 °C в Луганске.

В южных областях ночью прогнозируется дождь с мокрым снегом, а днем существенных осадков не ожидается. Температура воздуха составит +4…+8 °C.

Как сообщали Новини.LIVE, в ноябре 2026 года мощных и продолжительных магнитных бурь не ожидается. Поскольку солнечная активность остается нестабильной, прогнозы могут обновляться. Поэтому метеозависимым людям рекомендуют следить за изменениями и внимательно относиться к своему самочувствию.

Ранее мы сообщали, что во второй половине ноября в Украине ожидается постепенное похолодание. Дневная температура будет снижаться, а ночью возможны первые заморозки.