Дівчина на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 24 листопада, на території України переважатиме хмарна погода. У нічні години дощі та мокрий сніг очікуються на півдні, сході й у більшості центральних областей. На Полтавщині, Харківщині та Сумщині опади будуть інтенсивнішими — там прогнозують значний мокрий сніг і його налипання.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентра

Упродовж дня опади поширяться майже на всю країну, за винятком південних областей. У Карпатському регіоні сніг буде помірним, на решті території очікується невеликий.

Прогноз погоди в Україні на 24 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Вітер переважатиме північно-західного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с. Водночас уночі в центральних, східних і південних областях, а вдень також на заході країни можливі пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря протягом доби становитиме -3...+2 °C. На південному сході, а вдень і в південних регіонах стовпчики термометрів показуватимуть +1…+6 °C. У Карпатах буде значно холодніше — вночі та вдень очікується -5...-10 °C.

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Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Складні погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Прогноз погоди від Meteoprog

У центральних областях уночі очікуються дощі з мокрим снігом, удень — невеликий сніг. На Полтавщині можливий значний мокрий сніг із налипанням. Температура становитиме -1 °...+2 °C, у Дніпрі вдень повітря прогріється до +7 °C.

Прогноз погоди в Україні на завтра. Фото: скриншот

На півночі країни прогнозують невеликий сніг упродовж доби. У Києві температура коливатиметься -1....+1 °C вдень. На Сумщині очікується значний мокрий сніг із налипанням, температура становитиме -2…0 °C.

У західних областях місцями сніжитиме вночі та вдень. Температура переважно буде близькою до 0. У Карпатському регіоні прогнозують помірний сніг.

На сході країни вночі можливі дощі та мокрий сніг, удень — невеликий сніг. У Харківській області також очікується значний мокрий сніг із налипанням. Вдень температура становитиме +5 °C у Харкові, +9 °C у Донецьку та +8 °C у Луганську.

У південних областях уночі прогнозують дощ із мокрим снігом, а вдень істотних опадів не очікується. Температура повітря становитиме +4…+8 °C.

Як повідомляли Новини.LIVE, у листопаді 2026 року потужних і тривалих магнітних бур не очікується. Оскільки сонячна активність залишається нестабільною, прогнози можуть оновлюватися. Тому метеозалежним людям радять стежити за змінами та уважно ставитися до свого самопочуття.

Раніше ми повідомляли, що в другій половині листопада в Україні очікується поступове похолодання. Денна температура знижуватиметься, а вночі можливі перші заморозки.