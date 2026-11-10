Люди идут по городу под мокрым снегом. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В среду, 11 ноября, в Украине ожидаются дожди и мокрый снег. Осадки будут постепенно распространяться из западных областей на другие регионы страны. Температура воздуха в течение дня составит +2…+7 °C, однако на юге будет значительно теплее.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко.

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Погода в Украине 11 ноября

По прогнозу Натальи Диденко, 11 ноября Украину пересечет атмосферный фронт, связанный с циклоном. Из-за этого осадки начнутся уже в ближайшую ночь и продлятся в течение следующих суток, постепенно меняя географию распространения.

Сначала дожди и мокрый снег ожидаются в западных областях, а в течение дня осадки пройдут по всей территории Украины. При этом на западе и севере страны днем они постепенно прекратятся.

Температура воздуха в большинстве регионов будет прохладной. В течение дня столбики термометров будут показывать +2…+7 °C. Зато в южных областях воздух прогреется до +10…+14 °C.

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В столице среда будет ветреной и с осадками в первой половине дня. Ночью и утром в Киеве прогнозируют дождь с мокрым снегом, однако днем осадки должны прекратиться. Температура воздуха составит около +5 °C.

Когда в Украину наступит потепление

По прогнозу Натальи Диденко, в ближайшие дни заметное потепление ожидается в пятницу. Тогда в большинстве областей температура воздуха повысится до +10…+15 °C, а на юге — до +14…+19 °C. Немного прохладнее будет на западе страны, где прогнозируют +8…+10 °C.

Синоптик отметила, что такое потепление продлится всего один день, однако в целом неделя ожидается довольно теплой.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Новини.LIVE писали, что во второй половине ноября в Украине прогнозируется постепенное похолодание: дневная температура снизится до +3…+5 °C, а ночная будет приближаться к нулю. Первые ночные заморозки возможны уже 23 ноября, когда столбики термометров опустятся до -1…-2 °C. В конце месяца днем ожидается +2…+3 °C, а ночью — до -2 °C.

Новини.LIVE сообщали, что климатолог прогнозирует, что зима 2027 года в Украине будет на 1–2 градуса теплее климатической нормы. В то же время количество осадков может превысить норму на 20–40%, однако преобладают дожди и мокрый снег, а устойчивый снежный покров маловероятен. Из-за колебаний температуры вблизи нуля в отдельных регионах возможны гололед, ледяной дождь и налипание мокрого снега.