Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Мокрый снег накроет Украину: прогноз погоды на завтра от Диденко

Мокрый снег накроет Украину: прогноз погоды на завтра от Диденко

Ua ru
10 ноября 2026 18:41
Погода в Украине 11 ноября: Диденко прогнозирует мокрый снег Новини.LIVE
Люди идут по городу под мокрым снегом. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В среду, 11 ноября, в Украине ожидаются дожди и мокрый снег. Осадки будут постепенно распространяться из западных областей на другие регионы страны. Температура воздуха в течение дня составит +2…+7 °C, однако на юге будет значительно теплее.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко.

Реклама

Погода в Украине 11 ноября

По прогнозу Натальи Диденко, 11 ноября Украину пересечет атмосферный фронт, связанный с циклоном. Из-за этого осадки начнутся уже в ближайшую ночь и продлятся в течение следующих суток, постепенно меняя географию распространения.

Сначала дожди и мокрый снег ожидаются в западных областях, а в течение дня осадки пройдут по всей территории Украины. При этом на западе и севере страны днем они постепенно прекратятся.

Температура воздуха в большинстве регионов будет прохладной. В течение дня столбики термометров будут показывать +2…+7 °C. Зато в южных областях воздух прогреется до +10…+14 °C.

Читайте также:

Какая погода будет в Киеве 11 ноября

В столице среда будет ветреной и с осадками в первой половине дня. Ночью и утром в Киеве прогнозируют дождь с мокрым снегом, однако днем осадки должны прекратиться. Температура воздуха составит около +5 °C.

Когда в Украину наступит потепление

По прогнозу Натальи Диденко, в ближайшие дни заметное потепление ожидается в пятницу. Тогда в большинстве областей температура воздуха повысится до +10…+15 °C, а на юге — до +14…+19 °C. Немного прохладнее будет на западе страны, где прогнозируют +8…+10 °C.

Синоптик отметила, что такое потепление продлится всего один день, однако в целом неделя ожидается довольно теплой.

null
Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Новини.LIVE писали, что во второй половине ноября в Украине прогнозируется постепенное похолодание: дневная температура снизится до +3…+5 °C, а ночная будет приближаться к нулю. Первые ночные заморозки возможны уже 23 ноября, когда столбики термометров опустятся до -1…-2 °C. В конце месяца днем ожидается +2…+3 °C, а ночью — до -2 °C.

Новини.LIVE сообщали, что климатолог прогнозирует, что зима 2027 года в Украине будет на 1–2 градуса теплее климатической нормы. В то же время количество осадков может превысить норму на 20–40%, однако преобладают дожди и мокрый снег, а устойчивый снежный покров маловероятен. Из-за колебаний температуры вблизи нуля в отдельных регионах возможны гололед, ледяной дождь и налипание мокрого снега.

погода осень снег Наталка Диденко дождь прогноз погоды погода в Украине заморозки
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации