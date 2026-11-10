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Головна Новини дня Мокрий сніг накриє Україну: прогноз погоди на завтра від Діденко

Мокрий сніг накриє Україну: прогноз погоди на завтра від Діденко

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10 листопада 2026 18:41
Погода в Україні 11 листопада: Діденко прогнозує мокрий сніг Новини.LIVE
Люди йдуть містом під час мокрого снігу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У середу, 11 листопада, в Україні очікуються дощі та мокрий сніг. Опади поступово поширюватимуться із західних областей на інші регіони країни. Температура повітря протягом дня становитиме +2…+7 °C, проте на півдні буде значно тепліше.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

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Погода в Україні 11 листопада

За прогнозом Наталки Діденко, 11 листопада Україну перетинатиме атмосферний фронт, пов'язаний із циклоном. Через це опади розпочнуться вже найближчої ночі та триватимуть упродовж наступної доби, поступово змінюючи географію поширення.

Спочатку дощі та мокрий сніг очікуються в західних областях, а протягом дня опади пройдуть через усю територію України. Водночас на заході та півночі країни вдень вони поступово припинятимуться.

Температурний фон у більшості регіонів буде прохолодним. Упродовж дня стовпчики термометрів показуватимуть +2…+7 °C. Натомість у південних областях повітря прогріється до +10…+14 °C.

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У столиці середа буде вітряною та з опадами в першій половині дня. Вночі та вранці у Києві прогнозують дощ із мокрим снігом, проте вдень опади мають припинитися. Температура повітря становитиме близько +5 °C.

Коли в Україну прийде потепління

За прогнозом Наталки Діденко, найближчими днями відчутне потепління очікується у п'ятницю. Тоді в більшості областей температура повітря підвищиться до +10…+15 °C, а на півдні — до +14…+19 °C. Дещо прохолодніше буде на заході країни, де прогнозують +8…+10 °C.

Синоптикиня зазначила, що таке потепління триватиме лише один день, однак загалом тиждень очікується досить теплим.

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Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Новини.LIVE писали, що у другій половині листопада в Україні прогнозують поступове похолодання: денна температура знизиться до +3…+5 °C, а нічна наближатиметься до нуля. Перші нічні заморозки можливі вже 23 листопада, коли стовпчики термометрів опустяться до -1…-2 °C. Наприкінці місяця вдень очікується +2…+3 °C, а вночі — до -2 °C.

Новини.LIVE інформували, що кліматологиня прогнозує, що зима 2027 року в Україні буде на 1–2 градуси теплішою за кліматичну норму. Водночас кількість опадів може перевищити норму на 20–40%, однак переважатимуть дощі та мокрий сніг, а стійкий сніговий покрив малоймовірний. Через коливання температури поблизу нуля в окремих регіонах можливі ожеледь, крижаний дощ і налипання мокрого снігу.

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Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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