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Главная Новости дня Мокрый снег и дожди накроют Украину: прогноз погоды на выходные

Мокрый снег и дожди накроют Украину: прогноз погоды на выходные

Ua ru
30 октября 2026 18:25
Прогноз погоды в Украине на выходные 31 октября и 1 ноября Новини.LIVE
Мокрый снег. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине на выходных, 31 октября и 1 ноября, будет формироваться под влиянием южного циклона и малоградиентного поля повышенного давления. В большинстве регионов температура воздуха будет выше климатической нормы. Осадки различной интенсивности охватят почти всю территорию, а в высокогорье Карпат дождь будет смешиваться с мокрым снегом.

Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды в Украине на 31 октября

На западе ожидается облачная погода, местами с дождем. В то же время в Карпатах прогнозируется мокрый снег. Местами возможно образование тумана. Ветер северо-западного направления со скоростью 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3…+8 °С, днём +6…+11 °С.

Прогноз погоди в Україні 31 жовтня
Погода в Украине 31 октября. Фото: Meteopost

На севере утром и днём местами пройдёт небольшой дождь. Ночью ветер переменного направления, а днём северо-восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4...+9 °С, днём +6...+11 °С.

В центральных регионах ожидаются умеренные дожди, а также возможен туман. Ветер переменного направления со скоростью 3–8 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток +7…+12 °С.

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В южной части ночью и утром пройдут дожди. Местами возможно образование тумана. Ветер северо-западного направления со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6...+11 °С, днем +8...+13 °С.

В восточных областях будет облачная погода с умеренным дождем. Ветер юго-восточного направления со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5…+10 °С, днём +7…+12 °С.

Прогноз погоды в Украине на 1 ноября

На западе преимущественно без осадков, но местами возможен туман. В то же время ночью в Карпатах ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Ветер переменных направлений со скоростью 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0…+5 °С, днем +6…+11 °С.

Прогноз погоди в Україні 1 листопада
Погода в Украине 1 ноября. Фото: Meteopost

На севере будет пасмурная и дождливая погода в течение всего суток. Ветер северный, северо-западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4…+9 °С, днем +6…+11 °С.

В центральных областях ночью местами возможен небольшой дождь, тогда как днем значительных осадков не прогнозируется. В некоторых районах ожидается туман. Ветер будет переменного направления со скоростью 3–8 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +5…+10 °C, а днем составит +8…+13 °C.

На юге ожидается переменная облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. Местами возможно образование тумана. Ветер переменного направления со скоростью 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5…+10 °С, днем +10…+15 °С.

В восточных регионах ночью местами будет небольшой дождь. Ветер южного направления со скоростью 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6...+11 °С, днем +9...+14 °С.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко, с началом ноября в Украине ожидается похолодание. Днем температура воздуха будет около +5...+9 °С.

Кроме того, украинские исследователи вблизи антарктической станции "Вернадский" зафиксировали новый температурный рекорд октября. Там воздух прогрелся до +11,1 °C. Предыдущее максимальное значение для этого месяца было зафиксировано еще в 1968 году, когда температура достигла +7,9 °C.

погода Украина синоптик дождь прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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