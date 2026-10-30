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Головна Новини дня Мокрий сніг та дощі накриють Україну: прогноз погоди на вихідні

Мокрий сніг та дощі накриють Україну: прогноз погоди на вихідні

Ua ru
30 жовтня 2026 18:25
Прогноз погоди в Україні на вихідна 31 жовтня та 1 листопада Новини.LIVE
Мокрий сніг. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні на вихідних, 31 жовтня та 1 листопада, буде формуватися під впливом південного циклону та малоградієнтного поля підвищеного тиску. У більшості регіонів температура повітря буде вищою за кліматичну норму. Опади різної інтенсивності охоплять майже всю територію, а у високогір’ї Карпат дощ змішуватиметься з мокрим снігом. 

Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в Україні на 31 жовтня

На заході очікується хмарна погода, а часом з дощем. Водночас у Карпатах прогнозується мокрий сніг. Подекуди можливе утворення туману. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 3-8 метри на секунду. Температура повітря вночі +3...+8 °С, вдень +6...+11 °С.

Прогноз погоди в Україні 31 жовтня
Погода в Україні 31 жовтня. Фото: Meteopost

На півночі зранку та вдень місцями пройде невеликий дощ. Вночі вітер змінного напрямку, а вдень північно-східного зі швидкістю 3-8 метри на секунду. Температура повітря вночі +4...+9 °С, вдень +6...+11 °С.

У центральних регіонах очікуються помірні дощі, а також можливий туман. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метри на секунду. Температура повітря упродовж доби +7...+12 °С.

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У південній частині вночі та зранку пройдуть дощі. Місцями можливе утворення туману. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі +6...+11 °С, вдень +8...+13 °С.

У східних областях буде хмарна погода з помірним дощем. Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі +5...+10 °С, вдень +7...+12 °С.

Прогноз погоди в Україні на 1 листопада

На заході переважно без опадів, але подекуди можливий туман. Водночас вночі у Карпатах очікується невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метри на секунду. Температура повітря вночі 0...+5 °С, вдень +6...+11 °С.

Прогноз погоди в Україні 1 листопада
Погода в Україні 1 листопада. Фото: Meteopost

На півночі буде похмура та дощова погода упродовж всієї доби. Вітер північний, північно-західний зі швидкістю 3-8 метри на секунду. Температура повітря вночі +4...+9 °С, вдень +6...+11 °С.

У центральних областях вночі місцями можливий невеликий дощ, тоді як удень значних опадів не прогнозують. У деяких районах очікується туман. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метри на секунду. Вночі температура повітря коливатиметься в межах +5...+10 °C, а вдень становитиме +8...+13 °C.

На півдні очікується мінлива хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. Подекуди можливе утворення туману. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метри на секунду. Температура повітря вночі +5...+10 °С, вдень +10...+15 °С.

У східних регіонах вночі місцями буде невеликий дощ. Вітер південного напрямку зі швидкістю 3-8 метри на секунду. Температура повітря вночі +6...+11 °С, вдень +9...+14 °С.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на синоптика Наталку Діденко, з початком листопада в Україні очікується похолодання. Вдень температура повітря буде близько +5...+9 °С. 

Крім того, українські дослідники поблизу антарктичної станції "Вернадський" зареєстрували новий температурний рекорд жовтня. Там повітря прогрілося до +11,1 °C. Попереднє найвище значення для цього місяця зафіксували ще у 1968 році, коли температура сягнула +7,9 °C. 

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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