Джорджа Мелони резко отреагировала на заявления Трампа о её популярности

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Фото: Reuters

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони резко отреагировала на заявления лидера США Дональда Трампа относительно её популярности и сотрудничества между странами. Она подчеркнула, что Италия остается суверенным государством, а международные договоренности не могут игнорироваться. Также Мелони посоветовала Трампу сосредоточиться на собственных политических вопросах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Джорджи Мелони в субботу, 20 июня.

Мелони резко ответила Трампу на упреки относительно популярности

Как известно, недавно между политиками разгорелся новый публичный спор после заявлений президента США Дональда Трампа о якобы просьбе Джорджи Мелони о совместных фото и ее политических мотивах.

По словам Трампа, во время саммита G7 во Франции итальянский премьер якобы настойчиво просила сфотографироваться с ним, чтобы повысить свой рейтинг. Он также заявил, что её политические решения, в частности касающиеся доступа США к итальянским авиабазам, создали трудности для Вашингтона.

В частности, Трамп сказал: "Она умоляла меня сфотографироваться с ней. Она так сильно хотела сфотографироваться со мной. Я бы не стал этого делать, но мне было её жалко".

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Он также написал в Truth Social: "Премьер-министр Италии Джорджа Мелони снова и снова просила сфотографироваться со мной во время встречи лидеров "Группы семи" во Франции".

Кроме того, Трамп заявил, что Мелони якобы "не справляется с уровнем популярности в Италии" и пытается повысить его за счет контактов с ним.

В ответ Джорджа Мелони опровергла все обвинения, назвав их выдуманными, и выразила удивление тоном американского политика.

"Заявления Дональда Трампа полностью выдуманы. Я, честно говоря, потрясена. Я не знаю, почему президент Соединенных Штатов так ведет себя со своими союзниками", — заявила она.

Отдельно Мелони также подчеркнула, что использование американских военных баз в Италии регулируется действующими соглашениями, которые не могут быть изменены в одностороннем порядке. Она добавила, что дружба с Трампом не повлияла на ее политическую позицию.

"Президент Трамп, эти постоянные, ничем не спровоцированные нападки бессмысленны. Что касается моей популярности, то то, что я ваш друг, безусловно, ей не помогло, и это не зависит от моих отношений с вами. Моя популярность зависит от моей способности защищать национальные интересы Италии, и именно это я всегда и делала.

То же самое я делала в отношении американских военных баз в Италии. Их использование регулируется соглашениями, которых мы всегда придерживались и которые не могут быть нарушены, пока я являюсь премьер-министром.

Италия остается суверенным государством. В любом случае, моя популярность не должна вас беспокоить. Я предлагаю вам сосредоточиться на своей", — написала Мелони на своей странице в Facebook 20 июня.

Скриншот сообщения Мелони/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Россия имеет значительное преимущество в военных ресурсах, однако Украина продолжает эффективно сопротивляться. Он подчеркнул, что украинские силы используют качественное вооружение, в частности американского производства, и "дела у них идут довольно хорошо".

Новини.LIVE также писали, что Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность организации производства американских ракет на территории Украины. Кроме того, он сообщил, что Соединенные Штаты обсуждают введение новых санкций против России. По его словам, решения по обоим вопросам пока находятся на стадии рассмотрения.