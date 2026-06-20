Джорджа Мелоні різко відреагувала на заяви Трампа щодо її популярності

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Фото: Reuters

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні різко відреагувала на заяви лідера США Дональда Трампа щодо її популярності та співпраці між країнами. Вона наголосила, що Італія залишається суверенною державою, а міжнародні домовленості не можуть ігноруватися. Також Мелоні порадила Трампу зосередитися на власних політичних питаннях.

Про це інформує Новини.LIVE з посилання на заяву Джорджі Мелоні у суботу, 20 червня.

Мелоні різко відповіла Трампу на закиди щодо популярності

Як відомо, нещодавно між політиками спалахнула нова публічна суперечка після заяв Президента США Дональда Трампа про нібито прохання Джорджі Мелоні про спільні фото та її політичні мотиви.

За словами Трампа, під час саміту G7 у Франції італійська прем’єрка нібито наполегливо просила сфотографуватися з ним, щоб покращити свій рейтинг. Він також заявив, що її політичні рішення, зокрема щодо доступу США до італійських авіабаз, створили труднощі для Вашингтона.

Зокрема Трамп сказав: "Вона благала мене сфотографуватися з нею. Вона так сильно хотіла сфотографуватися зі мною. Я б не зробив цього, але мені було її шкода".

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Він також написав у Truth Social: "Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні знову і знову просила сфотографуватися зі мною під час зустрічі лідерів Групи семи у Франції".

Крім того, Трамп заявив, що Мелоні нібито "не справляється з рівнем популярності в Італії" та намагається покращити його через контакти з ним.

У відповідь Джорджа Мелоні заперечила всі звинувачення, назвавши їх вигаданими, та висловила здивування тоном американського політика.

"Заяви Дональда Трампа повністю вигадані. Я, чесно кажучи, вражена. Я не знаю, чому президент Сполучених Штатів поводиться так зі своїми союзниками", — заявила вона.

Окремо Мелоні також підкреслила, що використання американських військових баз в Італії регулюється чинними угодами, які не можуть бути змінені в односторонньому порядку. Вона додала, що дружба з Трампом не вплинула на її політичну позицію.

"Президенте Трампе, ці постійні, нічим не спровоковані нападки безглузді. Що стосується моєї популярності, то те, що я ваш друг, безумовно, їй не допомогло, і це не залежить від моїх стосунків з вами. Моя популярність залежить від моєї здатності захищати національні інтереси Італії, і саме це я завжди робила.

Те саме я робила щодо американських військових баз в Італії. Їх використання регулюється угодами, яких ми завжди дотримувалися, і які не можуть бути порушені, поки я прем'єр-міністр.

Італія залишається суверенною державою. У будь-якому разі, моя популярність не має вас хвилювати. Я пропоную вам зосередитися на своїй", — написала Мелоні на своїй сторінці у Facebook 20 червня.

Скриншот повідомлення Мелоні/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія має значну перевагу у військових ресурсах, однак Україна продовжує ефективно чинити опір. Він наголосив, що українські сили використовують якісне озброєння, зокрема американського виробництва, і "справи в них ідуть досить добре".

Новини.LIVE також писали, що Трамп заявив, що Вашингтон розглядає можливість організації виробництва американських ракет на території України. Також він повідомив, що Сполучені Штати обговорюють запровадження нових санкцій проти Росії. За його словами, рішення щодо обох питань ще перебувають на етапі розгляду.