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Главная Новости дня "Могут существенно повлиять": экс-чиновник ЦРУ об украинских атаках на РФ

"Могут существенно повлиять": экс-чиновник ЦРУ об украинских атаках на РФ

Ua ru
Дата публикации 11 июня 2026 01:47
"Могут существенно повлиять": экс-чиновник ЦРУ об украинских атаках на РФ
Бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ США Гленн Корн. Фото: Новини.LIVE

Украинцам удалось добиться определенного прорыва на поле боя. Оборонные технологии оказались чрезвычайно эффективными. Российские логистические узлы и линии снабжения подвергаются активным атакам.

Об этом в интервью журналистке Новини.LIVE Марии Кагал заявил бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ США Гленн Корн.

Преимущество украинцев и потери россиян

Экс-представитель ЦРУ заявил, что до конца лета и в течение осени украинские обстрелы, вероятно, будут оказывать влияние на российские силы.

"Несмотря на огромные потери, россиянам по-прежнему очень сложно захватывать новые территории. Более того, в последние месяцы Украина вернула под свой контроль часть территорий", — отметил Гленн Корн.

По его словам, украинцы воюют против противника, который имеет значительное преимущество и в живой силе, и в ресурсах. В ответ на украинские атаки на объекты в РФ россияне пытаются увеличить количество ударов по всем городам Украины, чтобы запугать людей и заставить их прекратить оборону. После 9 мая перемирие длилось несколько дней, но сразу после его завершения армия РФ нанесла массированный удар по всей Украине.

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"Они (россияне, — Ред.) на самом деле не заинтересованы ни в длительном прекращении огня, ни в завершении войны в ближайшее время", — подытожил бывший сотрудник ЦРУ США.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Гленна Корна сообщал, что Россия не остановит войну против Украины даже в случае перемирия. Затишье на фронте возможно, но Кремль не прекратит политическое давление и пропаганду. Запад должен готовиться к длительной гибридной агрессии РФ против Украины.

Также Новини.LIVE со ссылкой на экс-сотрудника ЦРУ США Корна писал, что РФ уже терпит стратегическое поражение. Достичь целей оккупантам не удается. Российский режим может пасть.

США ЦРУ война в Украине
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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