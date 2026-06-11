"Можуть суттєво вплинути": експосадовець ЦРУ про українські атаки на РФ
Українцям вдалося досягти певного прориву на полі бою. Оборонні технології виявили надзвичайно ефективними. Російські логістичні вузли та лінії постачання зазнають активних атак.
Про це в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Марії Кагал заявив колишній високопосадовець ЦРУ США Ґленн Корн.
Перевага українців і втрати росіян
Експредставник ЦРУ заявив, що до кінця літа й упродовж осені українські обстріли, імовірно, впливатимуть на російські сили.
"Попри величезні втрати, росіянам і далі дуже складно захоплювати нові території. Ба більше, останніми місяцями Україна повернула під свій контроль частину територій", — зазначив Ґленн Корн.
За його словами, українці воюють проти противника, який має значну перевагу і в живій силі, і в ресурсах. У відповідь на українські атаки на об'єкти у РФ росіяни намагаються збільшити кількість ударів по всіх містах України, щоб залякати людей і змусити їх припинити оборону. Після 9 травня перемир'я тривало кілька днів, але одразу після його завершення армія РФ завдала масованого удару по всій Україні.
"Вони (росіяни, — Ред.) насправді не зацікавлені ні в довготривалому припиненні вогню, ні в завершенні війни найближчим часом", — підсумував колишній посадовець ЦРУ США.
Раніше Новини.LIVE з посиланням на Ґленна Корна повідомляв, що Росія не зупинить війну проти України навіть у разі перемир'я. Затишшя на фронті можливе, але Кремль не припинятиме політичного тиску та пропаганди. Захід має готуватися до довготривалої гібридної агресії РФ проти України.
Також Новини.LIVE з посиланням на експосадовця ЦРУ США Корна писав, що РФ уже зазнає стратегічної поразки. Досягти цілей окупантам не вдається. Російський режим може впасти.