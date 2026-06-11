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Головна Новини дня "Можуть суттєво вплинути": експосадовець ЦРУ про українські атаки на РФ

"Можуть суттєво вплинути": експосадовець ЦРУ про українські атаки на РФ

Ua ru
Дата публікації: 11 червня 2026 01:47
"Можуть суттєво вплинути": експосадовець ЦРУ про українські атаки на РФ
Колишній високопосадовець ЦРУ США Ґленн Корн. Фото: Новини.LIVE

Українцям вдалося досягти певного прориву на полі бою. Оборонні технології виявили надзвичайно ефективними. Російські логістичні вузли та лінії постачання зазнають активних атак.

Про це в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Марії Кагал заявив колишній високопосадовець ЦРУ США Ґленн Корн.

Перевага українців і втрати росіян

Експредставник ЦРУ заявив, що до кінця літа й упродовж осені українські обстріли, імовірно, впливатимуть на російські сили.

"Попри величезні втрати, росіянам і далі дуже складно захоплювати нові території. Ба більше, останніми місяцями Україна повернула під свій контроль частину територій", — зазначив Ґленн Корн.

За його словами, українці воюють проти противника, який має значну перевагу і в живій силі, і в ресурсах. У відповідь на українські атаки на об'єкти у РФ росіяни намагаються збільшити кількість ударів по всіх містах України, щоб залякати людей і змусити їх припинити оборону. Після 9 травня перемир'я тривало кілька днів, але одразу після його завершення армія РФ завдала масованого удару по всій Україні.

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"Вони (росіяни, — Ред.) насправді не зацікавлені ні в довготривалому припиненні вогню, ні в завершенні війни найближчим часом", — підсумував колишній посадовець ЦРУ США.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Ґленна Корна повідомляв, що Росія не зупинить війну проти України навіть у разі перемир'я. Затишшя на фронті можливе, але Кремль не припинятиме політичного тиску та пропаганди. Захід має готуватися до довготривалої гібридної агресії РФ проти України.

Також Новини.LIVE з посиланням на експосадовця ЦРУ США Корна писав, що РФ уже зазнає стратегічної поразки. Досягти цілей окупантам не вдається. Російський режим може впасти.

США ЦРУ війна в Україні
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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