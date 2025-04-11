Мобилизованный передавал россиянам данные о военнослужащих — как его наказал суд

Черняховский районный суд Житомирской области. Фото: cr.zt.court.gov.ua

В Житомирской области мужчина, которого мобилизовали во время его попытки сбежать за границу, информировал россиян о позициях украинских военнослужащих. За государственную измену его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Черняховский районный суд Житомирской области вынес в пятницу, 3 апреля.

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Детали дела

В период с начала июня до 21 августа прошлого года фигурант в Telegram общался с боевиком формирования "Сомали", который имеет агентурную сеть в Украине и собирает разведывательные данные для Генштаба ВС РФ. Во время переписки мобилизованный сообщил врагу координаты военного полигона, где тренируются мобилизованные, рассказал, сколько есть мобилизованных и инструкторов, какие виды вооружения используют украинские военнослужащие, а также прислал фото бойцов, видеозапись тренировки на полигоне и скриншоты переписки своего подразделения.

Действуя по указанию россиянина, нарушитель хотел перевестись в подразделение БпЛА, чтобы предоставлять врагу частоты управления беспилотниками, однако его перевели в другое место. Там нарушитель продолжил собирать информацию и передавать ее боевику "Сомали". За сотрудничество россияне обещали своему агенту переправку на оккупированную территорию Донецкой области.

Решение суда

Во время судебного заседания нарушитель признал свою вину. Мужчина заявил, что не хотел навредить побратимам, не поддерживает вооруженную агрессию РФ, а с оккупантами сотрудничал, потому что хотел уехать в Донецк, где проживает его мать.

Нарушителя признали виновным и приговорили к 15 годам лишения свободы. Также у него конфискуют имущество.

Приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения судебного решения осужденный имеет право на подачу апелляции.

Напомним, в Житомирской области вынесли приговор военнообязанному, который проигнорировал повестку. Ранее воинские части неоднократно отказывали этому мужчине в зачислении на службу.

Также мы сообщали, что в Ровенской области боец шесть раз ударил ножом командира. Нарушителю назначили наказание в виде трех лет испытательного срока.