Мобілізований передавав росіянам дані про військовослужбовців — як його покарав суд

Черняхівський районний суд Житомирської області. Фото: cr.zt.court.gov.ua

У Житомирській області чоловік, якого мобілізували під час його спроби втекти за кордон, інформував росіян про позиції українських військовослужбовців. За державну зраду його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Черняхівський районний суд Житомирської області ухвалив у п'ятницю, 3 квітня.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

У період від початку червня до 21 серпня минулого року фігурант у Telegram спілкування з бойовиком формування "Сомалі", який має агентурну мережу в Україні та збирає розвідувальні дані для Генштабу ЗС РФ. Під час листування мобілізований повідомив ворогу координати військового полігону, де тренуються мобілізовані, розповів, скільки є мобілізованих та інструкторів, які види озброєння використовують українські військовослужбовці, а також надіслав фото бійців, відеозапис тренування на полігоні та скриншоти листування свого підрозділу.

Діючи за вказівкою росіянина, порушник хотів перевестися до підрозділу БпЛА, аби надавати ворогу частоти керування безпілотниками, однак його перевели до на інше місце. Там порушник продовжив збирати інформацію та передавати її бойовику "Сомалі". За співпрацю росіяни обіцяли своєму агенту переправлення на окуповану територію Донецької області.

Рішення суду

Під час судового засідання порушник визнав свою провину. Чоловік заявив, що не хотів зашкодити побратимам, не підтримує збройну агресію РФ, а з окупантами співпрацював, тому що хотів виїхати до Донецька, де проживає його матір.

Порушника визнали винним і засудили до 15 років позбавлення волі. Також у нього конфіскують майно.

Вирок ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення судового рішення засуджений має право на подання апеляції.

Нагадаємо, у Житомирській області винесли вирок військовозобов'язаному, який проігнорував повістку. Раніше військові частини неодноразово відмовляли цьому чоловіку в зарахуванні на службу.

Також ми повідомляли, що в Рівненській області боєць шість разів ударив ножем командира. Порушнику призначили покарання у вигляді трьох років іспитового строку.