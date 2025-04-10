Суд позбавив волі чоловіка, який ухилився від мобілізації, але якого раніше не брали на службу

Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Житомирській області військові частини неодноразово відмовляли чоловіку у службі в лавах ЗСУ. Однак минулого року він проігнорував повістку, за що суд його покарав.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, мешканця Житомирської області визнали придатним до проходження військової служби. У вересні 2024 року йому було вручено повістку, однак чоловік не з’явився за викликом, тим самим ухилившись від мобілізації.

Під час судового засідання він визнав свою провину та пояснив, що, отримавши повістку від представника територіального центру комплектування (ТЦК), не з’явився у визначений термін. За його словами, протягом 2022–2023 років він неодноразово викликався працівниками ТЦК та доправлявся до військових частин, проте щоразу отримував відмову у зарахуванні на службу. Чоловік також наголосив, що доглядає за батьком, який має інвалідність другої групи, тому відмовляється від мобілізації.

Представник ТЦК підтвердив, що раніше чоловік дійсно з’являвся у військкоматі й навіть відвідував військову частину, але його не прийняли на службу.

Батьки підсудного підтвердили, що він єдина особа, яка піклується про батька, оскільки його брати та сестри перебувають за кордоном.

Рішення суду

Червоноармійський районний суд Житомирської області, вивчивши всі обставини справи, дійшов висновку про винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України. Відповідно до ухваленого рішення, чоловіку призначала покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Закарпатті судили 40-річного мешканця Ужгорода, який умисно ухилися від мобілізації. Чоловік заявляв, що не може мобілізуватися, бо має залежність від психостимуляторів та вже нібито виконує певні задачі на користь Збройних сил України.

Також ми писали, що за словами народного депутата України Олександра Бакумова, українці, які отримали штраф від ТЦК, мають великий шанс оскаржити його в судовому порядку. Він розповів, що близько 90% штрафів скасовують.