Суд лишил свободы мужчину, который уклонился от мобилизации, но которого ранее не брали на службу

Судейский молоток. Фото: Freepik

В Житомирской области воинские части неоднократно отказывали мужчине в службе в рядах ВСУ. Однако в прошлом году он проигнорировал повестку, за что суд его наказал.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, жителя Житомирской области признали годным к прохождению военной службы. В сентябре 2024 года ему была вручена повестка, однако мужчина не явился по вызову, тем самым уклонившись от мобилизации.

Во время судебного заседания он признал свою вину и пояснил, что, получив повестку от представителя территориального центра комплектования (ТЦК), не явился в определенный срок. По его словам, в течение 2022-2023 годов он неоднократно вызывался работниками ТЦК и доставлялся в воинские части, однако каждый раз получал отказ в зачислении на службу. Мужчина также отметил, что ухаживает за отцом, который имеет инвалидность второй группы, поэтому отказывается от мобилизации.

Представитель ТЦК подтвердил, что ранее мужчина действительно появлялся в военкомате и даже посещал воинскую часть, но его не приняли на службу.

Родители подсудимого подтвердили, что он единственное лицо, которое заботится об отце, поскольку его братья и сестры находятся за границей.

Решение суда

Красноармейский районный суд Житомирской области, изучив все обстоятельства дела, пришел к выводу о виновности обвиняемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 336 Уголовного кодекса Украины. В соответствии с принятым решением, мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, на Закарпатье судили 40-летнего жителя Ужгорода, который умышленно уклонились от мобилизации. Мужчина заявлял, что не может мобилизоваться, потому что имеет зависимость от психостимуляторов и уже якобы выполняет определенные задачи в пользу Вооруженных сил Украины.

Также мы писали, что по словам народного депутата Украины Александра Бакумова, украинцы, которые получили штраф от ТЦК, имеют большой шанс обжаловать его в судебном порядке. Он рассказал, что около 90% штрафов отменяют.