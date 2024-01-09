Мобилизация в Украине, перейдет ли война в Россию, отношение Венгрии к Украине — эфир Новини.LIVE
Новый гость эфира Новини.LIVE - футуролог Виталий Кулик. Тема эфира — последствия мобилизации для Украины, перейдет ли война на территорию России и политика правительства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении Украины.
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Эфир Новини.LIVE с Виталием Куликом
Тематика бесед с ведущим канала Сергеем Гулюком:
- скандальный законопроект о мобилизации;
- которую он скрывает коррупционную составляющую;
- политика премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по отношению к Украине;
- старт боевых действий на территории России
Напомним, что ранее в "Укрэнерго" встревожились рекордным уровнем потребления электроэнергии украинцами.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Румынии Клаусом Иоганнисом, обсудив увеличение украинского экспорта через Румынию, ситуацию с российскими обстрелами и сотрудничество с программой подготовки украинских пилотов F-16.
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