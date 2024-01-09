Мобилизация в Украине, перейдет ли война в Россию, отношение Венгрии к Украине — эфир Новини.LIVE

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Новый гость эфира Новини.LIVE - футуролог Виталий Кулик. Тема эфира — последствия мобилизации для Украины, перейдет ли война на территорию России и политика правительства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении Украины.

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Эфир Новини.LIVE с Виталием Куликом

Тематика бесед с ведущим канала Сергеем Гулюком:

скандальный законопроект о мобилизации;

которую он скрывает коррупционную составляющую;

политика премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по отношению к Украине;

старт боевых действий на территории России

Напомним, что ранее в "Укрэнерго" встревожились рекордным уровнем потребления электроэнергии украинцами.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Румынии Клаусом Иоганнисом, обсудив увеличение украинского экспорта через Румынию, ситуацию с российскими обстрелами и сотрудничество с программой подготовки украинских пилотов F-16.