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Мобилизация в Украине, перейдет ли война в Россию, отношение Венгрии к Украине — эфир Новини.LIVE

9 января 2024 20:11
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Мобилизация в Украине, перейдет ли война в Россию, отношение Венгрии к Украине — эфир Новини.LIVE
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b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Новый гость эфира Новини.LIVE - футуролог Виталий Кулик. Тема эфира — последствия мобилизации для Украины, перейдет ли война на территорию России и политика правительства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении Украины.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

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Эфир Новини.LIVE с Виталием Куликом

Тематика бесед с ведущим канала Сергеем Гулюком:

  • скандальный законопроект о мобилизации;
  • которую он скрывает коррупционную составляющую;
  • политика премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по отношению к Украине;
  • старт боевых действий на территории России

Напомним, что ранее в "Укрэнерго" встревожились рекордным уровнем потребления электроэнергии украинцами.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Румынии Клаусом Иоганнисом, обсудив увеличение украинского экспорта через Румынию, ситуацию с российскими обстрелами и сотрудничество с программой подготовки украинских пилотов F-16.

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