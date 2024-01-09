Мобілізація в Україні, чи перейде війна в Росію, ставлення Угорщини до України — ефір Новини.LIVE
Новий гість ефіру Новини.LIVE — футуролог Віталій Кулик. Тема ефіру — наслідки мобілізації для України, чи перейде війна на територію Росії та політика уряду прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо України.
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Ефір Новини.LIVE з Віталієм Куликом
Тематика бесід з ведучим каналу Сергієм Гулюком:
- скандальний законопроєкт про мобілізацію;
- яку він приховує корупційну складову;
- політика прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо України;
- старт бойових дій на території Росії.
Нагадаємо, що раніше в Укренерго стривожились рекордним рівнем споживання електроенергії українцями.
Водночас Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом, обговоривши збільшення українського експорту через Румунію, ситуацію з російськими обстрілами та співпрацю з програмою підготовки українських пілотів F-16.
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