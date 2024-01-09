Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow В Укренерго стривожені рекордним рівнем споживання електроенергії українцями arrow

В Укренерго стривожені рекордним рівнем споживання електроенергії українцями

9 січня 2024 18:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Укренерго стривожені рекордним рівнем споживання електроенергії українцями
Фахівець на енергетичному об'єкті. Ілюстративне фото: 4studio.com.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Цього ранку Диспетчерський центр Укренерго зафіксував рекордний рівень споживання електроенергії за цей опалювальний сезон. Наразі енергетики роблять усе можливе, щоб уникнути появи в енергосистеми дефіциту електроенергії без застосування аварійної допомоги від енергосистем інших країн. 

Про це повідомили в Укренерго.

Читайте також:
Укренерго
Застереження Укренерго. Фото: скриншот

Економія електроенергії

"Заощаджувати електроенергію можна з користю для свого гаманця. Достатньо уважно поставитись до своїх споживацьких звичок. Ця схема працює і для великих споживачів, і для малих", — говориться у повідомленні Укренерго.

В компанії повідомили, що магазинам та торгівельним центрам достатньо з 09:00 до 19:00 вимикати вивіски та зменшувати яскравість освітлення вітрин.

Як економити електроенергію

В свою чергу, побутові споживачі можуть перенести домашні справи, пов'язані з праскою, електроплитою та пилосмоком на вечірні години після 19:00 та на вихідні дні.

"Або хоча б не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів, на виході з кімнати вимикати світло", — застерегли в Укренерго.

Хто такий "кіт Графік"

В Укренерго розповіли, що графік споживання електроенергії у холодну пору року візуально нагадує кота.

"Його вуха — це піки споживання, коли енергосистема найбільше потерпає від перенавантаження. Проміжок між вухами — зменшення споживання вдень", — пояснили в Укренерго.

В компанії закликали бути обачними і не перегодовувати "кота Графіка".

Раніше ми повідомляли, що в Україні енергетики фіксують стрімке зростання споживання електроенергії. Порівняно з п'ятницею, 5 січня, показник зріс на 13,4%.

Нагадуємо, що внаслідок ранкової ракетної атаки по Києву та області зафіксовано пошкодження в електромережах. Наразі відомо про понад 250 тис. знеструмлених споживачів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

Актуальне по темі