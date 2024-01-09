В Укренерго стривожені рекордним рівнем споживання електроенергії українцями
Цього ранку Диспетчерський центр Укренерго зафіксував рекордний рівень споживання електроенергії за цей опалювальний сезон. Наразі енергетики роблять усе можливе, щоб уникнути появи в енергосистеми дефіциту електроенергії без застосування аварійної допомоги від енергосистем інших країн.
Про це повідомили в Укренерго.
Економія електроенергії
"Заощаджувати електроенергію можна з користю для свого гаманця. Достатньо уважно поставитись до своїх споживацьких звичок. Ця схема працює і для великих споживачів, і для малих", — говориться у повідомленні Укренерго.
В компанії повідомили, що магазинам та торгівельним центрам достатньо з 09:00 до 19:00 вимикати вивіски та зменшувати яскравість освітлення вітрин.
Як економити електроенергію
В свою чергу, побутові споживачі можуть перенести домашні справи, пов'язані з праскою, електроплитою та пилосмоком на вечірні години після 19:00 та на вихідні дні.
"Або хоча б не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів, на виході з кімнати вимикати світло", — застерегли в Укренерго.
Хто такий "кіт Графік"
В Укренерго розповіли, що графік споживання електроенергії у холодну пору року візуально нагадує кота.
"Його вуха — це піки споживання, коли енергосистема найбільше потерпає від перенавантаження. Проміжок між вухами — зменшення споживання вдень", — пояснили в Укренерго.
В компанії закликали бути обачними і не перегодовувати "кота Графіка".
Раніше ми повідомляли, що в Україні енергетики фіксують стрімке зростання споживання електроенергії. Порівняно з п'ятницею, 5 січня, показник зріс на 13,4%.
Нагадуємо, що внаслідок ранкової ракетної атаки по Києву та області зафіксовано пошкодження в електромережах. Наразі відомо про понад 250 тис. знеструмлених споживачів.
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