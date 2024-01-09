В Укренерго стривожені рекордним рівнем споживання електроенергії українцями

Фахівець на енергетичному об'єкті. Ілюстративне фото: 4studio.com.ua

Цього ранку Диспетчерський центр Укренерго зафіксував рекордний рівень споживання електроенергії за цей опалювальний сезон. Наразі енергетики роблять усе можливе, щоб уникнути появи в енергосистеми дефіциту електроенергії без застосування аварійної допомоги від енергосистем інших країн.

Про це повідомили в Укренерго.

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Застереження Укренерго. Фото: скриншот

Економія електроенергії

"Заощаджувати електроенергію можна з користю для свого гаманця. Достатньо уважно поставитись до своїх споживацьких звичок. Ця схема працює і для великих споживачів, і для малих", — говориться у повідомленні Укренерго.

В компанії повідомили, що магазинам та торгівельним центрам достатньо з 09:00 до 19:00 вимикати вивіски та зменшувати яскравість освітлення вітрин.

Як економити електроенергію

В свою чергу, побутові споживачі можуть перенести домашні справи, пов'язані з праскою, електроплитою та пилосмоком на вечірні години після 19:00 та на вихідні дні.

"Або хоча б не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів, на виході з кімнати вимикати світло", — застерегли в Укренерго.

Хто такий "кіт Графік"

В Укренерго розповіли, що графік споживання електроенергії у холодну пору року візуально нагадує кота.

"Його вуха — це піки споживання, коли енергосистема найбільше потерпає від перенавантаження. Проміжок між вухами — зменшення споживання вдень", — пояснили в Укренерго.

В компанії закликали бути обачними і не перегодовувати "кота Графіка".

Раніше ми повідомляли, що в Україні енергетики фіксують стрімке зростання споживання електроенергії. Порівняно з п'ятницею, 5 січня, показник зріс на 13,4%.

Нагадуємо, що внаслідок ранкової ракетної атаки по Києву та області зафіксовано пошкодження в електромережах. Наразі відомо про понад 250 тис. знеструмлених споживачів.