В Укрэнерго встревожены рекордным уровнем потребления электроэнергии украинцами

Специалист по энергетическому объекту. Иллюстративное фото: 4studio.com.ua

В это утро Диспетчерский центр Укрэнерго зафиксировал рекордный уровень потребления электроэнергии за этот отопительный сезон. Пока энергетики делают все возможное, чтобы избежать появления в энергосистеме дефицита электроэнергии без применения аварийной помощи от энергосистем других стран.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

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Предупреждение от Укрэнерго. Фото: скриншот

Экономия электроэнергии

"Экономить электроэнергию можно с пользой для своего кошелька. Достаточно внимательно отнестись к своим потребительским привычкам. Эта схема работает и для больших потребителей, и для небольших", — говорится в сообщении Укрэнерго.

В компании сообщили, что магазинам и торговым центрам достаточно с 09:00 до 19:00 выключать вывески и уменьшать яркость освещения витрин.

Как экономить электроэнергию

В свою очередь, бытовые потребители могут перенести домашние дела, связанные с утюгом, электроплитой и пылесосом на вечерние часы после 19:00 и на выходные.

"Или хотя бы не включать одновременно несколько мощных электроприборов, на выходе из комнаты выключать свет", — предупредили Укрэнерго.

Кто такой "кот График"

В Укрэнерго рассказали, что график потребления электроэнергии в холодное время года визуально напоминает кота.

"Его уши — это пики потребления, когда энергосистема больше всего страдает от перегрузки. Промежуток между ушами — уменьшение потребления днем", — пояснили в Укрэнерго.

В компании призвали быть осмотрительными и не перекармливать "кота Графика".

Ранее мы сообщали, что в Украине энергетики фиксируют стремительный рост потребления электроэнергии. По сравнению с пятницей, 5 января, показатель вырос на 13,4%.

Напоминаем, что в результате утренней ракетной атаки по Киеву и области зафиксированы повреждения в электросетях. В настоящее время известно более 250 тыс. обесточенных потребителей.