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Споживання електроенергії значно зросло — в Укренерго розповіли, чого очікувати українцям

8 січня 2024 18:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Споживання електроенергії значно зросло — в Укренерго розповіли, чого очікувати українцям
Дівчина увімкнула обігрівач. Ілюстративне фото: freepik
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні енергетики фіксують стрімке зростання споживання електроенергії. У порівнянні з п'ятницею, 5 січня, показник зріс на 13,4%.

Про це повідомляє Укренерго.

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"Вже в обідні години,  між 13:00 та 14:00, рівень споживання електроенергії перевищив відповідний показник попереднього робочого дня — п’ятниці, 5 січня, на 13,4%", — йдеться у повідомленні.

Так, причиною такого стрибка є початок робочого тижня та значне похолодання в усіх регіонах. Крім того, на півдні поступово відновлюється енергопостачання там, де були знеструмлення через негоду. 

В Укренерго попередили, що стрімке підвищення рівня споживання створює додаткове навантаження на електростанції, які все ще відновлюються після масованих ракетних атак минулої зими — це може призвести до технологічних порушень.

Там поділилися інструкцією для раціонального використання електроприладів упродовж дня:

  • вимкніть "зайве" світло в приміщеннях;
  • не вмикайте вдома одразу кілька потужних приладів (наприклад, бойлер, пральну машину та праску). А на роботі, в обідню перерву, не вмикайте разом чайник та мікрохвильову піч;
  • вимкніть кондиціонери та обігрівачі, якщо температура повітря в приміщенні комфортна;
  • витягніть зарядні пристрої з розеток, якщо вони вже зарядили ваші ґаджети.
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Скриншот допису Укренерго
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Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, що внаслідок негоди в Україні знеструмлено 396 населених пунктів у чотирьох областях. Людей закликали споживати електроенергію ощадливо.

Також ми писали, що великі рахунки за електроенергію завжди неприємно дивують. Але є простий спосіб їх зменшити, виробивши корисну звичку вимикати з розетки кілька приладів.

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