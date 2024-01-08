Споживання електроенергії значно зросло — в Укренерго розповіли, чого очікувати українцям

Дівчина увімкнула обігрівач. Ілюстративне фото: freepik

В Україні енергетики фіксують стрімке зростання споживання електроенергії. У порівнянні з п'ятницею, 5 січня, показник зріс на 13,4%.

Про це повідомляє Укренерго.

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"Вже в обідні години, між 13:00 та 14:00, рівень споживання електроенергії перевищив відповідний показник попереднього робочого дня — п’ятниці, 5 січня, на 13,4%", — йдеться у повідомленні.

Так, причиною такого стрибка є початок робочого тижня та значне похолодання в усіх регіонах. Крім того, на півдні поступово відновлюється енергопостачання там, де були знеструмлення через негоду.

В Укренерго попередили, що стрімке підвищення рівня споживання створює додаткове навантаження на електростанції, які все ще відновлюються після масованих ракетних атак минулої зими — це може призвести до технологічних порушень.

Там поділилися інструкцією для раціонального використання електроприладів упродовж дня:

вимкніть "зайве" світло в приміщеннях;

не вмикайте вдома одразу кілька потужних приладів (наприклад, бойлер, пральну машину та праску). А на роботі, в обідню перерву, не вмикайте разом чайник та мікрохвильову піч;

вимкніть кондиціонери та обігрівачі, якщо температура повітря в приміщенні комфортна;

витягніть зарядні пристрої з розеток, якщо вони вже зарядили ваші ґаджети.

Скриншот допису Укренерго

Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, що внаслідок негоди в Україні знеструмлено 396 населених пунктів у чотирьох областях. Людей закликали споживати електроенергію ощадливо.

Також ми писали, що великі рахунки за електроенергію завжди неприємно дивують. Але є простий спосіб їх зменшити, виробивши корисну звичку вимикати з розетки кілька приладів.