Потребление электроэнергии значительно возросло — в Укрэнерго рассказали, чего ждать украинцам

Девушка включила обогреватель. Иллюстративное фото: freepik

В Украине энергетики фиксируют стремительный рост потребления электроэнергии. В сравнении с пятницей, 5 января, показатель вырос на 13,4%.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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"Уже в обеденные часы между 13:00 и 14:00 уровень потребления электроэнергии превысил соответствующий показатель предыдущего рабочего дня — пятницы, 5 января, на 13,4%", — говорится в сообщении.

Так, причиной такого скачка является начало рабочей недели и значительное похолодание во всех регионах. Кроме того, на юге постепенно возобновляется энергоснабжение там, где были обесточены из-за непогоды.

В Укрэнерго предупредили, что стремительное повышение уровня потребления создает дополнительную нагрузку на электростанции, которые все еще восстанавливаются после массированных ракетных атак минувшей зимой — это может привести к технологическим нарушениям.

Там поделились инструкцией для рационального использования электроприборов в течение дня:

выключите "лишний" свет в помещениях;

Не включайте дома сразу несколько мощных приборов (например, бойлер, стиральную машину и утюг). А на работе, в обеденный перерыв, не включайте вместе чайник и микроволновку;

выключите кондиционеры и обогреватели, если температура воздуха в помещении комфортна;

извлеките зарядные устройства из розеток, если они уже зарядили ваши гаджеты.

Скриншот поста Укрэнерго

Скриншот поста Укрэнерго

Напомним, что в результате непогоды в Украине обесточены 396 населенных пунктов в четырех областях. Людей призывали потреблять электроэнергию бережливо.

Также мы писали, что большие счета за электроэнергию всегда неприятно удивляют. Но есть простой способ их убавить, выработав полезную привычку выключать из розетки несколько приборов.