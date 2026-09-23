Хасида мобилизовали на границе после Рош га-Шана: что сообщает ГПСУ

Хасиды во время празднования Рош га-Шана в Умани в 2026 году. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

В ГПСУ разъяснили ситуацию в отношении гражданина Израиля, который возвращался после празднования Рош га-Шана. В СМИ распространилась информация о якобы его мобилизации непосредственно на границе. В Госпограничной службе заявили, что эти сведения не соответствуют фактическим обстоятельствам происшествия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы Украины в среду, 23 сентября.

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Что известно о ситуации на границе с мобилизацией хасида

Во время пограничного оформления выяснилось, что указанный мужчина также имеет гражданство Украины. При этом в соответствующих учетных документах военнообязанных содержались сведения о его нахождении в розыске.

В ГПСУ подчеркнули, что иностранных граждан при пересечении государственной границы пограничники не проверяют на предмет стояния на воинском учете в Украине. Кроме того, Государственная пограничная служба Украины не проводит мобилизационных мероприятий в пунктах пропуска через государственную границу.

В соответствии с установленными законодательством полномочиями и процедурами пограничники передали мужчину представителям Национальной полиции Украины для дальнейшей проверки.

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В Госпогранслужбе подчеркнули, что распространенная информация касалась якобы мобилизации иностранного гражданина непосредственно в пункте пропуска. В то же время во время оформления было установлено, что мужчина также имеет гражданство Украины и находится в розыске.

"Таким образом, информация о мобилизации иностранного гражданина непосредственно в пункте пропуска не соответствует фактическим обстоятельствам происшествия", — подытожили в ГПСУ.

Скриншот сообщения ГПСУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что гражданин Израиля был задержан при возвращении из Умани после празднования Рош га-Шана. Во время проверки на границе с Румынией выяснилось, что мужчина также имеет украинское гражданство. По данным израильских СМИ, его доставили в Одессу для прохождения процедуры призыва в украинскую армию.

Новини.LIVE также писали, что в Умань в 2026 году на празднование Рош га-Шана прибыли около 52 тысяч паломников, преимущественно из Израиля. Это рекордное количество хасидов за всё время проведения паломничества. Правоохранительные органы уже запретили шестерым иностранцам въезд в Украину на пять лет, а еще двоих выдворили за правонарушения.