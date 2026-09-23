Хасида мобілізували на кордоні після Рош га-Шана: що каже ДПСУ

Хасиди під час святкування Рош га-Шана в Умані 2026 року. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

У ДПСУ роз'яснили ситуацію щодо громадянина Ізраїлю, який повертався після святкування Рош га-Шана. У медіа поширилася інформація про нібито його мобілізацію безпосередньо на кордоні. У Держприкордонслужбі заявили, що ці відомості не відповідають фактичним обставинам події.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Державної прикордонної служби України у середу, 23 вересня.

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Що відомо про ситуацію на кордоні із мобілізацією хасида

Під час прикордонного оформлення з'ясувалося, що зазначений чоловік також має громадянство України. Водночас у відповідних обліках військовозобов'язаних містилися відомості про його перебування у розшуку.

У ДПСУ наголосили, що іноземних громадян під час перетину державного кордону прикордонники не перевіряють щодо перебування на військовому обліку в Україні. Крім того, Державна прикордонна служба України не проводить мобілізаційних заходів у пунктах пропуску через державний кордон.

Відповідно до визначених законодавством повноважень та процедур прикордонники передали чоловіка представникам Національної поліції України для подальшої перевірки.

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У Держприкордонслужбі наголосили, що поширена інформація стосувалася нібито мобілізації іноземного громадянина безпосередньо у пункті пропуску. Водночас під час оформлення було встановлено, що чоловік також має громадянство України та перебуває у розшуку.

"Таким чином, інформація про мобілізацію іноземного громадянина безпосередньо у пункті пропуску не відповідає фактичним обставинам події", — підсумували у ДПСУ.

Скриншот повідомлення ДПСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що громадянина Ізраїлю затримали під час повернення з Умані після святкування Рош га-Шана. Під час перевірки на кордоні з Румунією з’ясувалося, що чоловік також має українське громадянство. За даними ізраїльських ЗМІ, його доправили до Одеси для проходження процесу призову до української армії.

Новини.LIVE також писали, що до Умані у 2026 році на святкування Рош га-Шана прибули близько 52 тисяч паломників, переважно з Ізраїлю. Це рекордна кількість хасидів за весь час проведення паломництва. Правоохоронці вже заборонили шістьом іноземцям в’їзд до України на п’ять років, а ще двох видворили за правопорушення.