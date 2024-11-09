Ухудшение отношений между Украиной и Великобританией — СМИ назвали причину

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Кир Стармер. Фото: president.gov.ua

С момента прихода к власти Великобритании лейбористов во главе с премьер-министром Киром Стармером отношения Лондона с Киевом значительно ухудшились. Причиной является нежелание премьера давать Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Об этом сообщает The Guardian.

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Украина выражает недовольство из-за того, что Великобритания не предоставила новых поставок ракет Storm Shadow. Они могли бы быть использованы для ударов по стратегическим целям во временно оккупированном Крыму и на других территориях, захваченных Россией с 2014 года, а также для укрепления обороноспособности.

"Стармер не дает нам дальнобойное оружие. Ситуация не такая, как во времена премьерства Риши Сунака. Отношения ухудшились", — сказал украинский чиновник на условиях анонимности.

Украинские официальные лица отмечают, что визит Стармера в Киев не будет иметь значения без конкретных решений по поставке необходимого оружия. Они отмечают важность таких поставок для эффективного противостояния российской агрессии и для усиления обороноспособности Украины.

The Guardian пишет, что именно этот вопрос является причиной того, почему премьер до сих пор не посетил Украину.

"Нет смысла приезжать как турист", — отметил чиновник Украины.

Во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским в Будапеште на саммите Европейского политического сообщества Стармер подчеркнул "непоколебимую поддержку" Украины со стороны Британии. Однако не было достигнуто значительных результатов, в частности по поставкам ракет Storm Shadow.

Киев также обратился к Лондону с просьбой снять ограничения на использование ракет для атак по целям на территории России. Однако Британия отказалась из-за позиции США.

Напомним, 7 ноября Великобритания объявила о новых санкциях против российского военно-промышленного комплекса и групп наемников, поддерживаемых Россией.

Ранее посол Украины в Британии Валерий Залужный встретился с членами Многопартийной парламентской группы по связям с Украиной, где обсуждали развитие стратегического партнерства между двумя странами.