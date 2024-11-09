Погіршення відносин між Україною та Великою Британією — ЗМІ назвали причину

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Фото: president.gov.ua

Від моменту приходу до влади у Великій Британії лейбористів на чолі з прем'єр-міністром Кіром Стармером, відносини Лондона з Києвом значно погіршилися. Причиною є небажання прем'єра давати Україні далекобійні ракети Storm Shadow.

Про це повідомляє The Guardian.

Читайте також:

Відносини між Україною та Британією

Україна висловлює незадоволення через те, що Велика Британія не надала нових поставок ракет Storm Shadow. Вони могли б бути використані для ударів по стратегічних цілях в тимчасово окупованому Криму та на інших територіях, захоплених Росією з 2014 року, а також для зміцнення обороноздатності.

"Стармер не дає нам далекобійну зброю. Ситуація не така, як за часів прем'єрства Ріші Сунака. Відносини погіршилися", — сказав український посадовець на умовах анонімності.

Українські офіційні особи зазначають, що візит Стармера до Києва не буде мати значення без конкретних рішень щодо постачання необхідної зброї. Вони наголошують на важливості таких поставок для ефективного протистояння російській агресії та для посилення обороноздатності України.

The Guardian пише, що саме це питання є причиною того, чому прем'єр досі не відвідав Україну.

"Немає сенсу приїжджати як турист", — зазначив посадовець України.

Під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським у Будапешті на саміті Європейської політичної спільноти Стармер підкреслив "непохитну підтримку" України з боку Британії. Проте не було досягнуто значних результатів, зокрема щодо поставок ракет Storm Shadow.

Київ також звернувся до Лондона з проханням зняти обмеження на використання ракет для атак по цілях на території Росії. Однак Британія відмовилася через позицію США.

Нагадаємо, 7 листопада Велика Британія оголосила нові санкції проти російського військово-промислового комплексу та груп найманців, підтримуваних Росією.

Раніше посол України у Британії Валерій Залужний зустрівся з членами Багатопартійної парламентської групи у зв’язках з Україною, де обговорювали розвиток стратегічного партнерства між двома країнами.