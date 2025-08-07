Поезд Киев-Бухарест запускают Украина и Румыния в тестовом режиме

Оана-Сильвия Цою и Андрей Сибига. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Украина и Румыния запускают прямое железнодорожное сообщение Киев — Бухарест. Уже сегодня, 7 августа, поезд отправится в первый рейс в тестовом режиме.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи с министром иностранных дел Румынии Оаной-Сильвией Цою в Киеве, передает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Железнодорожное сообщение Киев — Бухарест

"Уже сегодня в тестовом режиме, и мне это особенно приятно озвучить, в тестовом режиме запускается прямое железнодорожное сообщение между Киевом и Бухарестом. Два специальных вагона отправляются сегодня в румынскую столицу через Кишинев, а завтра возвращаются в Киев", — рассказал Сибига.

В то же время министр отметил, что совсем скоро поезд начнет курсировать на постоянной основе.

Кроме того, глава МИД Украины поблагодарил румынскую сторону за быстрые темпы строительства нового моста через реку Тиса. По его словам, это позволит уже совсем скоро открыть новый пункт пропуска на украинско-румынской границе "Белая Церковь — Сигету Мармацией".

Он отметил, что все эти проекты должны работать на благо граждан, в том числе украинской общины в Румынии и румынской общины в Украине, которые "являются мостами добрососедства между нашими государствами".

Напомним, глава МИД Румынии 7 августа впервые прибыла с визитом в Киев. Она встретилась с президентом Владимиром Зеленским.

Также в результате этой поездки Румыния усиливает поддержку Украины. Это, в частности, касается сферы безопасности, энергетики и не только.