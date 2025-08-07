Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Между Киевом и Бухарестом будет прямое железнодорожное сообщение

Между Киевом и Бухарестом будет прямое железнодорожное сообщение

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 21:49
Поезд Киев-Бухарест запускают Украина и Румыния в тестовом режиме
Оана-Сильвия Цою и Андрей Сибига. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Украина и Румыния запускают прямое железнодорожное сообщение Киев — Бухарест. Уже сегодня, 7 августа, поезд отправится в первый рейс в тестовом режиме.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи с министром иностранных дел Румынии Оаной-Сильвией Цою в Киеве, передает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Железнодорожное сообщение Киев — Бухарест

"Уже сегодня в тестовом режиме, и мне это особенно приятно озвучить, в тестовом режиме запускается прямое железнодорожное сообщение между Киевом и Бухарестом. Два специальных вагона отправляются сегодня в румынскую столицу через Кишинев, а завтра возвращаются в Киев", — рассказал Сибига.

В то же время министр отметил, что совсем скоро поезд начнет курсировать на постоянной основе.

Кроме того, глава МИД Украины поблагодарил румынскую сторону за быстрые темпы строительства нового моста через реку Тиса. По его словам, это позволит уже совсем скоро открыть новый пункт пропуска на украинско-румынской границе "Белая Церковь — Сигету Мармацией".

Он отметил, что все эти проекты должны работать на благо граждан, в том числе украинской общины в Румынии и румынской общины в Украине, которые "являются мостами добрососедства между нашими государствами".

Напомним, глава МИД Румынии 7 августа впервые прибыла с визитом в Киев. Она встретилась с президентом Владимиром Зеленским.

Также в результате этой поездки Румыния усиливает поддержку Украины. Это, в частности, касается сферы безопасности, энергетики и не только.

Киев Франция Андрей Сибига поезда железная дорога Румуния
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации