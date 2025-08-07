Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Між Києвом і Бухарестом запустять пряме залізничне сполучення

Між Києвом і Бухарестом запустять пряме залізничне сполучення

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 21:49
Поїзд Київ-Бухарест запускають Україна і Румунію у тестовому режимі
Оана-Сільвія Цою та Андрій Сибіга. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Україна та Румунія запускають пряме залізничне сполучення Київ — Бухарест. Вже сьогодні, 7 серпня, потяг вирушить у перший рейс в тестовому режимі. 

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з міністеркою закордонних справ Румунії Оаною-Сільвією Цою у Києві, передає кореспондент Новини.LIVE. 

Реклама
Читайте також:

Залізничне сполучення Київ — Бухарест

"Уже сьогодні в тестовому режимі, і мені це особливо приємно озвучити, в тестовому режимі запускається пряме залізничне сполучення між Києвом та Бухарестом. Два спеціальні вагони вирушають сьогодні до румунської столиці через Кишинів, а завтра повертаються до Києва", — розповів Сибіга.

Водночас міністр зазначив, що зовсім скоро потяг почне курсувати на постійній основі.

Крім того, очільник МЗС України подякував румунській стороні за швидкі темпи будівництва нового моста через річку Тиса. За його словами, це дозволить вже зовсім скоро відкрити новий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні "Біла Церква — Сігету Мармацієй".

Він зазначив, що усі ці проєкти мають працювати на благо громадян, у тому числі української громади у Румунії та румунської громади в Україні, які "є мостами добросусідства між нашими державами".

Нагадаємо, очільниця МЗС Румунії 7 серпня вперше прибула з візитом до Києва. Вона зустрілась з президентом Володимиром Зеленським.

Також в результаті цієї поїздки Румунія посилює підтримку України. Це, зокрема, стосується сфери безпеки, енергетики та не тільки. 

Київ Франція Андрій Сибіга поїзди залізниця Румунія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації