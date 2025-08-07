Поїзд Київ-Бухарест запускають Україна і Румунію у тестовому режимі

Оана-Сільвія Цою та Андрій Сибіга. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Україна та Румунія запускають пряме залізничне сполучення Київ — Бухарест. Вже сьогодні, 7 серпня, потяг вирушить у перший рейс в тестовому режимі.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з міністеркою закордонних справ Румунії Оаною-Сільвією Цою у Києві, передає кореспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Залізничне сполучення Київ — Бухарест

"Уже сьогодні в тестовому режимі, і мені це особливо приємно озвучити, в тестовому режимі запускається пряме залізничне сполучення між Києвом та Бухарестом. Два спеціальні вагони вирушають сьогодні до румунської столиці через Кишинів, а завтра повертаються до Києва", — розповів Сибіга.

Водночас міністр зазначив, що зовсім скоро потяг почне курсувати на постійній основі.

Крім того, очільник МЗС України подякував румунській стороні за швидкі темпи будівництва нового моста через річку Тиса. За його словами, це дозволить вже зовсім скоро відкрити новий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні "Біла Церква — Сігету Мармацієй".

Він зазначив, що усі ці проєкти мають працювати на благо громадян, у тому числі української громади у Румунії та румунської громади в Україні, які "є мостами добросусідства між нашими державами".

Нагадаємо, очільниця МЗС Румунії 7 серпня вперше прибула з візитом до Києва. Вона зустрілась з президентом Володимиром Зеленським.

Також в результаті цієї поїздки Румунія посилює підтримку України. Це, зокрема, стосується сфери безпеки, енергетики та не тільки.