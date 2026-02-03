День рождения митрополита Епифания — путь к священству, ПЦУ и новоюлианский календарь

Митрополит Епифаний. Фото: Facebook предстоятеля ПЦУ

Во вторник, 3 февраля, день рождения празднует предстоятель Православной церкви Украины, глава Управления внешнецерковных связей ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Одному из ключевых духовных лидеров Украины исполнилось 47 лет.

Путь к священству

Свой богословский путь Сергей Думенко (он же Епифаний) начал в 1996 году, поступив в Киевскую духовную семинарию. Обучение там завершил в 1999 году с высокими результатами, после чего продолжил образование в Киевской духовной академии.

В 2003 году окончил академический курс и защитил кандидатскую диссертацию по церковному праву, посвященную становлению канонических сборников раннего христианства в Доникейскую эпоху. По решению ученого совета академии ему была присуждена научная степень кандидата богословских наук.

В 2006-2007 годах совершенствовал профессиональную подготовку за рубежом, проходя стажировку на философском факультете Афинского национального университета в Греции.

Митрополит Епифаний на литургии во второй день после Рождества. Фото: митрополит Епифаний / Facebook

Научную деятельность на уровне доктора богословия завершил в августе 2012 года, успешно защитив докторскую диссертацию, посвященную осмыслению учения Православной Церкви о спасении в контексте преемственности святоотеческой традиции. Решением специализированного ученого совета Киевской православной богословской академии ему была присвоена соответствующая научная степень.

За вклад в развитие богословской науки и образования он удостоен званий почетного доктора ряда украинских высших учебных заведений, среди которых Национальный педагогический университет имени Михаила Драгоманова, Львовский национальный аграрный университет, Острожская академия, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Киевский университет права, Университет Короля Даниила, Национальный авиационный университет и Ужгородский национальный университет. Кроме этого, он имеет статус почетного профессора Западноукраинского национального университета и Ужгородской украинской богословской академии.

Служение в УПЦ КП

С 2003 по 2005 год Епифаний служил в Ровенской епархии как секретарь-референт митрополита Даниила, преподаватель семинарии и редактор церковных изданий. В 2005 году стал пресс-секретарем епархии и членом Национального союза журналистов Украины.

Епифаний на Третьем форуме военных капелланов ПЦУ. Фото: митрополит Епифаний / Facebook

С 2006 года преподавал греческий язык в Киевской православной богословской академии и стал послушником Михайловского Златоверхого монастыря. В 2007 году принят на должность преподавателя и заведующего кафедрой филологии, а 21 декабря 2007 года пострижен в монашество с именем Епифаний. В 2008 году рукоположен в сан иеродиакона и иеромонаха, назначен секретарем патриарха Филарета, архимандритом, наместником монастыря и управляющим делами Киевской Патриархии, а также доцентом КПБА.

В 2009 году избран епископом Вышгородским, в 2010-2011 годах — ректором КПБА, управляющим Переяслав-Хмельницкой епархией и профессором академии. В 2012 году возведен в сан архиепископа, а в 2013-2017 годах — митрополит Переяславский и Белоцерковский, Патриарший наместник.

В 2018 году стал кандидатом на пост предстоятеля единой Украинской православной церкви.

Создание единой Украинской православной церкви

15 декабря 2018 года на Объединительном соборе в Софийском соборе Епифаний избран митрополитом Киевским и всея Украины и первым предстоятелем Православной церкви Украины. 3 февраля 2019 года состоялась его интронизация, а 6 января 2019 в Стамбуле он получил Томос об автокефалии ПЦУ из рук Вселенского патриарха Варфоломея I.

Митрополит на Святой Горе Афон в Греции. Фото: митрополит Епифаний / Facebook

В 2019 году митрополит Епифаний активно занимался защитой церковных прав на оккупированных территориях Донбасса, участвовал во встречах с президентом Украины и представителями Всеукраинского Совета Церквей, поддерживал закон об украинском языке и с осторожностью относился к политическим обращениям из-за опасности их неправильной интерпретации.

Переход Украины на новоюлианский календарь

После полномасштабного вторжения РФ в Украину митрополит Епифаний анонсировал календарную реформу, которая предусматривает перенос празднования Рождества Христова с 7 января на 25 декабря. В ПЦУ тогда отметили, что вопрос календаря возник из-за российской агрессии, ведь сейчас юлианский календарь ассоциируется с российской культурной традицией.

24 мая Архиерейский собор ПЦУ принял решение о переходе на новоюлианский календарь с 1 сентября 2023 года. Одновременно на этот календарь перешла и УГКЦ.

