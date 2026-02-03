Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Митрополиту Епифанию 47 — путь к предстоятелю ПЦУ

Митрополиту Епифанию 47 — путь к предстоятелю ПЦУ

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 10:09
День рождения митрополита Епифания — путь к священству, ПЦУ и новоюлианский календарь
Митрополит Епифаний. Фото: Facebook предстоятеля ПЦУ

Во вторник, 3 февраля, день рождения празднует предстоятель Православной церкви Украины, глава Управления внешнецерковных связей ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Одному из ключевых духовных лидеров Украины исполнилось 47 лет.

Путь к священству

Свой богословский путь Сергей Думенко (он же Епифаний) начал в 1996 году, поступив в Киевскую духовную семинарию. Обучение там завершил в 1999 году с высокими результатами, после чего продолжил образование в Киевской духовной академии.

Реклама
Читайте также:

В 2003 году окончил академический курс и защитил кандидатскую диссертацию по церковному праву, посвященную становлению канонических сборников раннего христианства в Доникейскую эпоху. По решению ученого совета академии ему была присуждена научная степень кандидата богословских наук.

В 2006-2007 годах совершенствовал профессиональную подготовку за рубежом, проходя стажировку на философском факультете Афинского национального университета в Греции.

епіфаній
Митрополит Епифаний на литургии во второй день после Рождества. Фото: митрополит Епифаний / Facebook

Научную деятельность на уровне доктора богословия завершил в августе 2012 года, успешно защитив докторскую диссертацию, посвященную осмыслению учения Православной Церкви о спасении в контексте преемственности святоотеческой традиции. Решением специализированного ученого совета Киевской православной богословской академии ему была присвоена соответствующая научная степень.

За вклад в развитие богословской науки и образования он удостоен званий почетного доктора ряда украинских высших учебных заведений, среди которых Национальный педагогический университет имени Михаила Драгоманова, Львовский национальный аграрный университет, Острожская академия, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Киевский университет права, Университет Короля Даниила, Национальный авиационный университет и Ужгородский национальный университет. Кроме этого, он имеет статус почетного профессора Западноукраинского национального университета и Ужгородской украинской богословской академии.

Служение в УПЦ КП

С 2003 по 2005 год Епифаний служил в Ровенской епархии как секретарь-референт митрополита Даниила, преподаватель семинарии и редактор церковных изданий. В 2005 году стал пресс-секретарем епархии и членом Национального союза журналистов Украины.

епіфаній
Епифаний на Третьем форуме военных капелланов ПЦУ. Фото: митрополит Епифаний / Facebook

С 2006 года преподавал греческий язык в Киевской православной богословской академии и стал послушником Михайловского Златоверхого монастыря. В 2007 году принят на должность преподавателя и заведующего кафедрой филологии, а 21 декабря 2007 года пострижен в монашество с именем Епифаний. В 2008 году рукоположен в сан иеродиакона и иеромонаха, назначен секретарем патриарха Филарета, архимандритом, наместником монастыря и управляющим делами Киевской Патриархии, а также доцентом КПБА.

В 2009 году избран епископом Вышгородским, в 2010-2011 годах — ректором КПБА, управляющим Переяслав-Хмельницкой епархией и профессором академии. В 2012 году возведен в сан архиепископа, а в 2013-2017 годах — митрополит Переяславский и Белоцерковский, Патриарший наместник.

В 2018 году стал кандидатом на пост предстоятеля единой Украинской православной церкви.

Создание единой Украинской православной церкви

15 декабря 2018 года на Объединительном соборе в Софийском соборе Епифаний избран митрополитом Киевским и всея Украины и первым предстоятелем Православной церкви Украины. 3 февраля 2019 года состоялась его интронизация, а 6 января 2019 в Стамбуле он получил Томос об автокефалии ПЦУ из рук Вселенского патриарха Варфоломея I.

епіфаній
Митрополит на Святой Горе Афон в Греции. Фото: митрополит Епифаний / Facebook

В 2019 году митрополит Епифаний активно занимался защитой церковных прав на оккупированных территориях Донбасса, участвовал во встречах с президентом Украины и представителями Всеукраинского Совета Церквей, поддерживал закон об украинском языке и с осторожностью относился к политическим обращениям из-за опасности их неправильной интерпретации.

Переход Украины на новоюлианский календарь

После полномасштабного вторжения РФ в Украину митрополит Епифаний анонсировал календарную реформу, которая предусматривает перенос празднования Рождества Христова с 7 января на 25 декабря. В ПЦУ тогда отметили, что вопрос календаря возник из-за российской агрессии, ведь сейчас юлианский календарь ассоциируется с российской культурной традицией.

24 мая Архиерейский собор ПЦУ принял решение о переходе на новоюлианский календарь с 1 сентября 2023 года. Одновременно на этот календарь перешла и УГКЦ.

Напомним, в январе свое 48-летие отмечал президент Владимир Зеленский.

В том же месяце родился руководитель Офиса президента.

церковь ПЦУ священники Митрополит Эпифаний день рождения
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации