День народження митрополита Епіфанія — шлях до священства, ПЦУ та новоюліанський календар

У вівторок, 3 лютого, день народження святкує предстоятель Православної церкви України, голова Управління зовнішньоцерковних зв'язків ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Одному з ключових духовних лідерів України виповнилося 47 років.

Шлях до священства

Свій богословський шлях Сергій Думенко (він же Епіфаній) розпочав у 1996 році, вступивши до Київської духовної семінарії. Навчання там завершив у 1999 році з високими результатами, після чого продовжив освіту в Київській духовній академії.

У 2003 році закінчив академічний курс і захистив кандидатську дисертацію з церковного права, присвячену становленню канонічних збірників раннього християнства в Донікейську добу. За рішенням ученої ради академії йому було присуджено науковий ступінь кандидата богословських наук.

У 2006–2007 роках удосконалював фахову підготовку за кордоном, проходячи стажування на філософському факультеті Афінського національного університету в Греції.

Митрополит Епіфаній на літургії у другий день після Різдва. Фото: митрополит Епіфаній / Facebook

Наукову діяльність на рівні доктора богослов’я завершив у серпні 2012 року, успішно захистивши докторську дисертацію, присвячену осмисленню вчення Православної Церкви про спасіння в контексті спадкоємності святоотцівської традиції. Рішенням спеціалізованої вченої ради Київської православної богословської академії йому було присвоєно відповідний науковий ступінь.

За внесок у розвиток богословської науки та освіти він удостоєний звань почесного доктора низки українських закладів вищої освіти, серед яких Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова, Львівський національний аграрний університет, Острозька академія, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київський університет права, Університет Короля Данила, Національний авіаційний університет і Ужгородський національний університет. Окрім цього, він має статус почесного професора Західноукраїнського національного університету та Ужгородської української богословської академії.

Служіння в УПЦ КП

З 2003 по 2005 рік Епіфаній служив у Рівненській єпархії як секретар-референт митрополита Даниїла, викладач семінарії та редактор церковних видань. У 2005 році став прессекретарем єпархії і членом Національної спілки журналістів України.

Епіфаній на Третьому форумі військових капеланів ПЦУ. Фото: митрополит Епіфаній / Facebook

З 2006 року викладав грецьку мову в Київській православній богословській академії та став послушником Михайлівського Золотоверхого монастиря. У 2007 році прийнятий на посаду викладача та завідувача кафедри філології, а 21 грудня 2007 року пострижений у чернецтво з ім’ям Епіфаній. У 2008 році висвячений у сан ієродиякона та ієромонаха, призначений секретарем патріарха Філарета, архімандритом, намісником монастиря та керуючим справами Київської Патріархії, а також доцентом КПБА.

У 2009 році обраний єпископом Вишгородським, у 2010–2011 роках — ректором КПБА, керуючим Переяслав-Хмельницькою єпархією та професором академії. У 2012 році піднесений у сан архієпископа, а у 2013–2017 роках — митрополит Переяславський і Білоцерківський, Патріарший намісник.

У 2018 році став кандидатом на пост предстоятеля єдиної Української православної церкви.

Створення єдиної Української православної церкви

15 грудня 2018 року на Об’єднавчому соборі в Софійському соборі Епіфаній обраний митрополитом Київським і всієї України та першим предстоятелем Православної церкви України. 3 лютого 2019 року відбулася його інтронізація, а 6 січня 2019 у Стамбулі він отримав Томос про автокефалію ПЦУ з рук Вселенського патріарха Варфоломія I.

Митрополит на Святій Горі Афон у Греції. Фото: митрополит Епіфаній / Facebook

У 2019 році митрополит Епіфаній активно займався захистом церковних прав на окупованих територіях Донбасу, брав участь у зустрічах із президентом України та представниками Всеукраїнської Ради Церков, підтримував закон про українську мову та з обережністю ставився до політичних звернень через небезпеку їх неправильної інтерпретації.

Перехід України на новоюліанський календар

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну митрополит Епіфаній анонсував календарну реформу, яка передбачає перенесення святкування Різдва Христового з 7 січня на 25 грудня. У ПЦУ тоді зазначили, що питання календаря виникло через російську агресію, адже нині юліанський календар асоціюється з російською культурною традицією.

24 травня Архиєрейський собор ПЦУ ухвалив рішення про перехід на новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року. Одночасно на цей календар перейшла і УГКЦ.

