Митрополит Эпифаний освятил пакет помощи для Сил обороны Украины

Митрополит Эпифаний освятил пакет помощи для ВСУ — фоторепортаж
Митрополит Эпифаний во вторник, 19 ноября, освятил пакет помощи Сил обороны. Его предоставили украинские и иностранные благотворители.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Освящение пакета помощи для защитников
Известно, что помощь направят в подразделения Госпогранслужбы, Нацгвардии, Главного управления разведки, Территориальной обороны, которые работают на Харьковском, Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях. Ее общая сумма 5 миллионов гривен.
В общем будет передано:
- 260 металлических печей-буржуек;
- 23 генератора;
- 25 FPV дронов;
- автомобиль скорой помощи;
- внедорожник и микроавтобус.
Напомним, Германия может поставить Украине 4 000 дронов с искусственным интеллектом. Они способны поражать цели на расстоянии 40-60 км.
Также Британское предприятие по производству артиллерии откроет новый завод для увеличения помощи Украине.
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