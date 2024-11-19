Митрополит Эпифаний освятил пакет помощи для Сил обороны Украины

Освящение пакета помощи для защитников. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Митрополит Эпифаний во вторник, 19 ноября, освятил пакет помощи Сил обороны. Его предоставили украинские и иностранные благотворители.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Освящение пакета помощи для защитников

Известно, что помощь направят в подразделения Госпогранслужбы, Нацгвардии, Главного управления разведки, Территориальной обороны, которые работают на Харьковском, Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях. Ее общая сумма 5 миллионов гривен.

Освящение пакета помощи для защитников. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Освящение пакета помощи для защитников. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Освящение пакета помощи для защитников. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Освящение пакета помощи для защитников. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Освящение пакета помощи для защитников. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В общем будет передано:

260 металлических печей-буржуек;

23 генератора;

25 FPV дронов;

автомобиль скорой помощи;

внедорожник и микроавтобус.

Освящение пакета помощи для защитников. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Освящение пакета помощи для защитников. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, Германия может поставить Украине 4 000 дронов с искусственным интеллектом. Они способны поражать цели на расстоянии 40-60 км.

Также Британское предприятие по производству артиллерии откроет новый завод для увеличения помощи Украине.