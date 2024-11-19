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Митрополит Эпифаний освятил пакет помощи для ВСУ — фоторепортаж

19 ноября 2024 12:49
Игорь Кузнецов - Фотограф
Игорь Кузнецов
Фотограф
Митрополит Эпифаний освятил пакет помощи для Сил обороны Украины
Освящение пакета помощи для защитников. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов - Фотограф
Игорь Кузнецов
Фотограф

Митрополит Эпифаний во вторник, 19 ноября, освятил пакет помощи Сил обороны. Его предоставили украинские и иностранные благотворители.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Освящение пакета помощи для защитников

Известно, что помощь направят в подразделения Госпогранслужбы, Нацгвардии, Главного управления разведки, Территориальной обороны, которые работают на Харьковском, Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях. Ее общая сумма 5 миллионов гривен.

Пакет помощи для ВСУ
Освящение пакета помощи для защитников. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Освящение помощи украинским защитникам
Освящение пакета помощи для защитников. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Митрополит Эпифаний освятил пакет помощи для ВСУ
Освящение пакета помощи для защитников. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Помощь для ВСУ
Освящение пакета помощи для защитников. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Освящение пакета помощи для ВСУ
Освящение пакета помощи для защитников. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В общем будет передано:

  • 260 металлических печей-буржуек;
  • 23 генератора;
  • 25 FPV дронов;
  • автомобиль скорой помощи;
  • внедорожник и микроавтобус.
Митрополит Эпофаний освятил помощь для военных
Освящение пакета помощи для защитников. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
В Киеве освятили пакет помощи для ВСУ
Освящение пакета помощи для защитников. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, Германия может поставить Украине 4 000 дронов с искусственным интеллектом. Они способны поражать цели на расстоянии 40-60 км.

Также Британское предприятие по производству артиллерии откроет новый завод для увеличения помощи Украине.

Киев война ВСУ военная помощь Митрополит Эпифаний фоторепортаж

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