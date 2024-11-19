Митрополит Епіфаній освятив пакет допомоги для Сил оборони України

Митрополит Епіфаній освятив пакет допомоги для ЗСУ — фоторепортаж
Митрополит Епіфаній у вівторок, 19 листопада, освятив пакет допомоги для Сил оборони. Його надали українські та іноземні благодійники.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Освячення пакета допомоги для захисників
Відомо, що допомогу направлять до підрозділів Держприкордонслужби, Нацгвардії, Головного управління розвідки, Територіальної оборони, які працюють на Харківському, Донецькому, Запорізькому та Херсонському напрямках. Її загальна сума 5 мільйонів гривень.
Загалом буде передано:
- 260 металевих печей-буржуйок;
- 23 генератори;
- 25 FPV дронів;
- автомобіль швидкої допомоги;
- позашляховик та мікроавтобус.
Нагадаємо, Німеччина може поставити Україні 4 000 дронів зі штучним інтелектом. Вони здатні вражати цілі на відстані 40-60 км.
Також Британське підприємство з виробництва артилерії відкриє новий завод для збільшення допомоги Україні.
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