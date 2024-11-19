Митрополит Епіфаній освятив пакет допомоги для Сил оборони України

Освячення пакета допомоги для захисників. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Митрополит Епіфаній у вівторок, 19 листопада, освятив пакет допомоги для Сил оборони. Його надали українські та іноземні благодійники.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Освячення пакета допомоги для захисників

Відомо, що допомогу направлять до підрозділів Держприкордонслужби, Нацгвардії, Головного управління розвідки, Територіальної оборони, які працюють на Харківському, Донецькому, Запорізькому та Херсонському напрямках. Її загальна сума 5 мільйонів гривень.

Освячення пакета допомоги для захисників. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Освячення пакета допомоги для захисників. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Освячення пакета допомоги для захисників. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Освячення пакета допомоги для захисників. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Освячення пакета допомоги для захисників. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Загалом буде передано:

260 металевих печей-буржуйок;

23 генератори;

25 FPV дронів;

автомобіль швидкої допомоги;

позашляховик та мікроавтобус.

Освячення пакета допомоги для захисників. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Освячення пакета допомоги для захисників. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, Німеччина може поставити Україні 4 000 дронів зі штучним інтелектом. Вони здатні вражати цілі на відстані 40-60 км.

Також Британське підприємство з виробництва артилерії відкриє новий завод для збільшення допомоги Україні.