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Митрополит Епіфаній освятив пакет допомоги для ЗСУ — фоторепортаж

19 листопада 2024 12:49
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Ігор Кузнєцов
Фотограф
Митрополит Епіфаній освятив пакет допомоги для Сил оборони України
Освячення пакета допомоги для захисників. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Ігор Кузнєцов
Фотограф

Митрополит Епіфаній у вівторок, 19 листопада, освятив пакет допомоги для Сил оборони. Його надали українські та іноземні благодійники.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Освячення пакета допомоги для захисників

Відомо, що допомогу направлять до підрозділів Держприкордонслужби, Нацгвардії, Головного управління розвідки, Територіальної оборони, які працюють на Харківському, Донецькому, Запорізькому та Херсонському напрямках. Її загальна сума 5 мільйонів гривень.

Пакет допомоги для ЗСУ
Освячення пакета допомоги для захисників. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Освячення допомоги українським захисникам
Освячення пакета допомоги для захисників. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Митрополит Епіфаній освятив пакет допомоги для ЗСУ
Освячення пакета допомоги для захисників. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Допомога для ЗСУ
Освячення пакета допомоги для захисників. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Освячення пакету допомоги для ЗСУ
Освячення пакета допомоги для захисників. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Загалом буде передано:

  • 260 металевих печей-буржуйок;
  • 23 генератори;
  • 25 FPV дронів;
  • автомобіль швидкої допомоги;
  • позашляховик та мікроавтобус.
Митрополит Епофаній освятив допомогу для військових
Освячення пакета допомоги для захисників. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
У Києві освятили пакет допомоги для ЗСУ
Освячення пакета допомоги для захисників. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, Німеччина може поставити Україні 4 000 дронів зі штучним інтелектом. Вони здатні вражати цілі на відстані 40-60 км.

Також Британське підприємство з виробництва артилерії відкриє новий завод для збільшення допомоги Україні

Київ війна ЗСУ військова допомога Митрополит Епіфаній фоторепортаж

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