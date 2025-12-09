Известные коррупционные сканалы в мире и роль медиа в их разоблачении

Украинцы на митинге против ликвидации НАБУ. Фото: REUTERS

В десятках стран мира есть коррупция, это кровоточащая рана не только Украины. И везде аналогичные украинским проблемы — непрозрачные доходы политиков и процессов, злоупотребление властью, проблемы с правосудием. Однако есть мировые кейсы, которые показывают, что медиа и общество могут стать движущей силой в борьбе с коррупцией. Через разоблачения и открытость, медийную огласку и реакцию общества — президентов сажают в тюрьму, переписывают законы, исчезают политические партии, появляется прозрачность многих процессов.

Как мировая практика доказывает силу медиа в борьбе с коррупцией на примере мировых кейсов и Украины — в материале Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Южная Корея — президенты в тюрьме

В Южной Корее коррупцию считают одной из самых больших проблем, но страна на пути искоренения этого явления. Об этом свидетельствуют масштабные политические скандалы. Один из них — приговор к 20 годам заключения экс-президента Пак Кын Хе. Ее признали виновной во взяточничестве после того, как в медиа появилась публикация о получении ею взятки в размере десятков миллионов долларов.

Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе. Фото: АР

Журналистские расследования в отношении коррупционеров в Южной Корее вызывают значительное возмущение общества, что приводит к масштабным уличным протестам, которые становятся инструментом давления на власть.

"Пресса в Южной Корее стала формировать общественное мнение, подняла требования к прозрачности программы сотрудничества с Северной Кореей. Конечно, играет роль и специфика жизни. Там нет политических кланов, как вот в Украине. Там политические партии не персонализированы, они быстро создаются под выборы и сразу распадаются. Нет политических элит. И, несомненно, пресса играет важную роль, потому что она формирует общественное мнение и общество к медиа прислушивается", — прокомментировал для Новини.LIVE кореевед Николай Полищук.

Южная Корея известна тем, что там не просто подозревают чиновников в коррупции, а они получают реальные приговоры суда. По меньшей мере пять бывших президентов за последние 30 лет были приговорены к тюрьме после срока своего правления. Первый приговор получил Чон Ду Хван в 1995 году. Последним осудили Ли Мён Бака в 2018 году, он был помилован в 2022-м. Все обвинения касались именно коррупционных махинаций.

Эксперт объясняет это не только тем, что общество нетерпимо к коррупции, но и тем, что и сами чиновники и власть очень чувствительны к мнению народа.

Митинг в Южной Корее по отставке президента. Фото: Lee Jin-man/AP

Это доказывает тот факт, что один из бывших президентов страны Но Му Хён в 2009 году покончил жизнь самоубийством после того, как было опубликовано расследование о взяточничестве, в котором обвиняли его и его жену.

"Уничтожить коррупцию невозможно, она существует. Но в Южной Корее она загнана в подполье. Я вижу, что есть больше зон, где коррупция просто отступает", —подытожил эксперт.

Румыния — борьба с антидемократией

В 2017 году в Румынии правительство решило ослабить антикоррупционное законодательство. Политики собрались на ночное заседание с рассмотрением очень спорных вопросов. Уже на следующий день решение о принятых постановлениях опубликовали в правительственной газете, но к тому времени сотни тысяч людей вышли на улицы.

Массовые протесты в Румынии. Фото: V. Ghirda/AP

Как оказалось, ослабить наказание за коррупцию чиновники решили под прикрытием — якобы таким образом решают проблему нехватки мест в тюрьмах.

Журналисты стали частью массовых протестов, ведь и днем и ночью вели прямые включения, публиковали тексты правительственных постановлений и копали глубже.

Протесты в Румынии 2017. Фото: Википедия

Были опубликованы позиции различных институтов и международных экспертов, критика оппозиционной власти и позиция гражданского общества.

Это были крупнейшие протесты в Румынии со времен свержения коммунизма. Благодаря медийному и публичному давлению правительство было вынуждено отменить документ.

Бразилия — отмывание денег

В 2014 году в Бразилии началась операция известна как "Лава Джато" или "Автомойка", ведь первая операция была проведена на автомойке, которая отмывала деньги. Эту антикоррупционную историю по завершению в министерстве юстиции США назвали крупнейшим международным скандалом в истории.

Митинг в Бразилии на фоне коррупционных скандалов. Фото: из открытых источников

Расследование охватило сеть из более 20 компаний, которые были связаны между собой коррупционными схемами. Это было отмывание средств, которое начиналось с государственной нефтегазовой и нефтехимической компании Petrobras. Ее руководители назначались политическими силами и властью. Соответственно, на тендеры подавали заявки "свои" люди, затем инженерные компании отмывали деньги. Оказалось, что в дело были втянуты как минимум треть бразильских сенаторов и половина губернаторов.

По завершению операции ее главным результатом стал импичмент президента Дилмы Русеф, взятие под стражу бывшего президента страны Луиза да Сильвы, а также назначение расследований в отношении 50 депутатов.

Митинг в поддержку операции "Автомойка". Фото: АР

Италия — ослабление мафии

В начале 1990-х годов в Италии задержали мелкого чиновника, который был связан с политической партией. Но чтобы не иметь проблем политическая сила отказалась от него. Однако это обернулось тем, что обиженный чиновник дал показания против своих соратников, и его слова стали началом масштабной операции по борьбе с организованной преступность "Мани пулите", что в переводе означает "Чистые руки".

Расследование и допросы в суде превратились в национальный эфир, ведь часть заседаний транслировали в прямом эфире, следствие обсуждалось в прессе.

Книга об операции "Чистые руки". Фото: из открытых источников

В течение двух лет операции "Чистые руки" были арестованы полторы тысячи бизнесменов, чиновников и политиков. Всего в деле фигурировали более 20 тысяч подозреваемых государственных служащих и руководителей компаний.

Операция "Чистые руки" в Италии. Фото: из открытых источников

Все это сопровождалось угрозами, убийствами на улицах, подрывами автомобилей, давлением на журналистов.

Несмотря на масштабность и многочисленные аресты полностью искоренить влияние мафии не удалось, но оно стало существенно меньше. В частности, после ветирования закона, который менял уголовную ответственность за коррупцию на административную, политические партии были дискредитированы и 80% политиков оставили свои должности.

Украина в коррупции

Коррупционные скандалы в Украине, даже самые масштабные, все равно не вместить на пальцах одной руки. Их можно описывать многими фамилиями, эпохами, годами, каденциями президентов и тому подобное.

Например — период Януковича, когда коррупция была основным принципом функционирования государства. Символом коррупции того времени стало "Межигорье". Его украинцы увидели после побега президента. Людей шокировали масштабы — золотой батон, страусиная ферма, коллекция ретроавтомобилей, гектары земли, яхт-клуб, конный-клуб, зоопарк, тир и многое другое.

Огласка, общественное осуждение, журналистские расследования, протесты — было применено все. События Майдана показали, что украинское общество прислушивается к моральным авторитетам. Тогда среди таких был журналист Мустафа Найем, который призвал людей выходить на площадь.

Но дела Майдана до сих пор продолжаются из-за сложности процесса, а президент беглец не находится в тюрьме.

Майдан Независимости 2014, Революция Достоинства. Фото: Википедия

Страна оказалась в войне, но даже проблемы такого масштаба не искоренили коррупцию, даже не ослабили ее.

Например, так называемое дело Свинарчуков. Приближенный к президенту Петру Порошенко бизнесмен после перехода в политику не отказался от бизнеса, а наоборот, начал обогащаться за счет сети предприятий "Укроборонпрома", которые имели для страны стратегическое значение.

Эта история разразилась из-за медиарасследования Дениса Бигуса, которое возмутило людей. Они вышли на митинги, а позже эта история стала решающей в поражении Порошенка на выборах.

Украинцы на акции "Свинарчуки за решетку". Фото: Суспільне

Коррупционные скандалы в оборонном секторе продолжаются до сих пор, ведь война — это большие деньги. К ним добавляются коррупционные схемы в ТЦК и ВЛК. Отдельных "мелких" чиновников ловят на взятках, которые достигают сотен тысяч долларов.

"Главная проблема нашей страны, что общество категорически праведным гневом покрывается, когда видит очередные обыски. Вот как сейчас происходят обыски у главы ОПУ (28.11.2025) относительно возможных коррупционных деяний. Общество раздражается, оно критикует эти вещи. Но ведь само общество и конкретные люди, которые формируют это общество радостно несут пакетики врачам, кладут в зачетки доллары или пересекают границу за деньги. Мелкая коррупция и коррупция чиновников не имеют между собой разницы", — сказал в разговоре с Новини.LIVE политтехнолог Олег Постернак.

Но не только никому неизвестные чиновники оказываются в эпицентрах коррупционных событий последнего времени, а и очень известные, приближенные к президенту лица. Коррупция в энергетике, дело Миндича — одно из последних потрясений украинцев.

НАБУ обнародовало факты коррупционной схемы, согласно которой доверенные лица Тимура Миндича контролировали государственную компанию "Энергоатом" и требовали от поставщиков откаты.

Все вышеупомянутые коррупционные скандалы никогда не были вне поля зрения медиа. Более того, украинские медийные проекты по разоблачению коррупции часто становятся движущей силой, которая заставляет правоохранителей проверить факты.

Не терпят коррупцию и украинцы, которые всегда готовы выразить свое недовольство на акциях протеста. Иногда даже законы военного времени не принимаются во внимание. Как, например, мирные акции по сохранению НАБУ в июле 2025 года, несмотря на запрет мирных собраний.

И все же история повторяется, меняются фамилии, а коррупция остается. Все потому, уверяет эксперт Постернак, что единственным общественным возмущением ситуацию не решить. И то, что отличает мировые успешные кейсы с украинскими — это приговор суда.

"Нужна независимая система правосудия, которая способна выносить приговоры. И система исполнения наказаний этих приговоров. Все, больше ничего не надо. Западные политики прекрасно понимают, что повлиять на их суды невозможно. Извините, а на украинский суд можно повлиять? Три точки...", — подытожил Постернак.

Что касается правосудия, то за громкие коррупционные скандалы и хищения государственного имущества и ресурса многие экс-чиновники получают заочные подозрения. Что в переводе означает — пока они избежали наказания.

Среди таких олигарх Сергей Курченко, который вывез с оккупированных территорий угля и металла на более 50 млрд грн. Свою активную деятельность он проводил в течение 2017-2021 годов на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Олигарх Сергей Курченко. Фото: из открытых источников

Годами ранее, а именно в 2012 году, успешный медиахолдинг, один из крупнейших в стране "UMH group" опубликовал статью о Курченко, благодаря которой бизнесмен стал известен широкой публике. Как следствие, в 2013 году олигарх принял решение приобрести именно "UMH group".



Впоследствии активы Курченко были арестованы, против него были введены санкции, а в медиа появились расследования о его богатой жизни — имения, частные самолеты, бизнесы в Москве и т.д.

Подобные расследования, это доказательство, что доступ к различным реестрам, базам данных и документам дают журналистам возможность узнавать, искать, анализировать, проверять и делать выводы.

Общество и медиа не раз доказывали свою силу и единство в важных вопросах, касающихся государства. И часто выступают вместе против коррумпированной власти. Отношения последних с журналистами имеют глубокие корни, если вспомнить заказное убийство журналиста Георгия Гонгадзе в 2000 году. Тогда это событие привело к массовым протестам и расследованию коррупции.

Георгий Гонгадзе. Фото: Википедия

Итак, Украина в лице общества и журналистики находятся в вечной борьбе. И часто, к счастью, после громких публикаций происходят изменения.

Но это все может быть имитацией борьбы, если дело не доведено до конца. Реальные открытые уголовные дела, судебные процессы, чиновники за решеткой — это и есть результат.