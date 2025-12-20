Что должно предусматривать мирное соглашение — детали от Зеленского

Мир важнее войны — заявление Зеленского о сделке
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что мирное соглашение предусматривает не только подпись. Оно должно включать важные документы, договоренности и гарантии безопасности.
Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Португалии 20 декабря, передает корреспондент Новини.LIVE.
Каким должно быть мирное соглашение
"Мир важнее войны, но не любой ценой. Украина уже заплатила слишком высокую цену, поэтому мир должен быть справедливым и прочным, с такими гарантиями безопасности, которые сделают невозможным новую агрессию — со стороны Путина или кого-либо после него", — подчеркнул президент.
По его словам, если реальных гарантий безопасности нет, а война продолжается, соглашения фактически не существует. Для примера украинский лидер привел Будапештский меморандум, который не защитил Украину.
По мнению Зеленского, настоящее мирное соглашение должно включать несколько важных пунктов, в частности:
- четкие гарантии безопасности США и Европы, одобренные на политическом уровне;
- понятный ответ партнеров в случае новой агрессии РФ;
- сильную украинскую армию, запасы и сдерживающий потенциал;
- автоматические санкции против агрессора.
Напомним, ранее Давид Арахамия объяснил, почему хорошего мирного соглашения с РФ пока не существует. По его словам, ключевыми остаются два принципиальных вопроса.
А Зеленский 18 декабря сообщал, что вопрос Донбасса и ЗАЭС еще не решены. У сторон разные взгляды на этот счет.
Читайте Новини.LIVE!