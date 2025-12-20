Видео
Главная Новости дня Мир важнее войны — заявление Зеленского о сделке

Мир важнее войны — заявление Зеленского о сделке

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 15:20
Что должно предусматривать мирное соглашение — детали от Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что мирное соглашение предусматривает не только подпись. Оно должно включать важные документы, договоренности и гарантии безопасности.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Португалии 20 декабря, передает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Каким должно быть мирное соглашение

"Мир важнее войны, но не любой ценой. Украина уже заплатила слишком высокую цену, поэтому мир должен быть справедливым и прочным, с такими гарантиями безопасности, которые сделают невозможным новую агрессию — со стороны Путина или кого-либо после него", — подчеркнул президент.

По его словам, если реальных гарантий безопасности нет, а война продолжается, соглашения фактически не существует. Для примера украинский лидер привел Будапештский меморандум, который не защитил Украину.

По мнению Зеленского, настоящее мирное соглашение должно включать несколько важных пунктов, в частности:

  • четкие гарантии безопасности США и Европы, одобренные на политическом уровне;
  • понятный ответ партнеров в случае новой агрессии РФ;
  • сильную украинскую армию, запасы и сдерживающий потенциал;
  • автоматические санкции против агрессора.

Напомним, ранее Давид Арахамия объяснил, почему хорошего мирного соглашения с РФ пока не существует. По его словам, ключевыми остаются два принципиальных вопроса.

А Зеленский 18 декабря сообщал, что вопрос Донбасса и ЗАЭС еще не решены. У сторон разные взгляды на этот счет.

Владимир Зеленский США война в Украине мирный план мирные переговоры гарантии безопасности
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
