Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Мир важливіший за війну — заява Зеленського про угоду

Мир важливіший за війну — заява Зеленського про угоду

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 15:20
Що має передбачати мирна угода — деталі від Зеленського
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що мирна угода передбачає не лише підпис. Вона має включати важливі документи, домовленості та гарантії безпеки.

Про це глава держави заявив під час пресконференції з прем'єр-міністром Португалії 20 грудня, передає кореспондент Новини.LIVE

Реклама
Читайте також:

Якою має бути мирна угода

"Мир важливіший за війну, але не за будь-яку ціну. Україна вже заплатила надто високу ціну, тому мир має бути справедливим і міцним, із такими гарантіями безпеки, які унеможливлять нову агресію — з боку Путіна чи будь-кого після нього", — підкреслив президент. 

За його словами, якщо реальних гарантій безпеки немає, а війна продовжується, угоди фактично не існує. Для прикладу український лідер навів Будапештський меморандум, який не захистив Україну. 

На думку Зеленського, справжня мирна угода повинна включати кілька важливих пунктів, зокрема:

  • чіткі гарантії безпеки США та Європи, схвалені на політичному рівні;
  • зрозумілу відповідь партнерів у разі нової агресії РФ;
  • сильну українську армію, запаси та стримувальний потенціал;
  • автоматичні санкції проти агресора.

Нагадаємо, раніше Давид Арахамія пояснив, чому хорошої мирної угоди з РФ наразі не існує. За його словами, ключовими залишаються два принципові питання.

А Зеленський 18 грудня повідомляв, що питання Донбасу та ЗАЕС ще не вирішені. У сторін різні погляди щодо цього. 

Володимир Зеленський США війна в Україні мирний план мирні переговори гарантії безпеки
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації