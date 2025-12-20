Що має передбачати мирна угода — деталі від Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що мирна угода передбачає не лише підпис. Вона має включати важливі документи, домовленості та гарантії безпеки.

Про це глава держави заявив під час пресконференції з прем'єр-міністром Португалії 20 грудня, передає кореспондент Новини.LIVE.

Якою має бути мирна угода

"Мир важливіший за війну, але не за будь-яку ціну. Україна вже заплатила надто високу ціну, тому мир має бути справедливим і міцним, із такими гарантіями безпеки, які унеможливлять нову агресію — з боку Путіна чи будь-кого після нього", — підкреслив президент.

За його словами, якщо реальних гарантій безпеки немає, а війна продовжується, угоди фактично не існує. Для прикладу український лідер навів Будапештський меморандум, який не захистив Україну.

На думку Зеленського, справжня мирна угода повинна включати кілька важливих пунктів, зокрема:

чіткі гарантії безпеки США та Європи, схвалені на політичному рівні;

зрозумілу відповідь партнерів у разі нової агресії РФ;

сильну українську армію, запаси та стримувальний потенціал;

автоматичні санкції проти агресора.

Нагадаємо, раніше Давид Арахамія пояснив, чому хорошої мирної угоди з РФ наразі не існує. За його словами, ключовими залишаються два принципові питання.

А Зеленський 18 грудня повідомляв, що питання Донбасу та ЗАЕС ще не вирішені. У сторін різні погляди щодо цього.