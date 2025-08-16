Война в Украине – мир невозможен без позиции США, считает Даниил Гетманцев.

Глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев. Фото: кадр из видео

В Украине невозможен мир без посредничества США. Нам очень помогает позиция примирения, которую занимает американский лидер Дональд Трамп.

Об этом заявил глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE.

Почему без США невозможен мир

"Однозначно мир не возможен без позиции, посредничества США и такой активной позиции в примирении, которую занимает на сегодня президент Трамп", — отметил Гетманцев.

По его мнению, это как раз тот игрок, который может и должен поставить такие условия перед агрессором, которые будут благоприятны для достижения мира.

Кроме того, депутат не согласился с мнением о том, что Украина якобы находится "за бортом" в этих переговорах. Даниил Гетманцев напомнил, что президент Владимир Зеленский принимает активное участие в обсуждении условий, консультациях и тех или иных форматах разговоров.

"Будем надеяться, что те трудные решения, которые нам придется принять, они будут максимально оптимальными для нашей страны", — подытожил глава финансового комитета ВРУ.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки. Однако он дает нашей стране возможность самой выбрать, какие территории отдать.

Также известно, что сегодня на саммите с Путиным Трамп будет требовать от него прекращения огня и переговоры с участием Зеленского.