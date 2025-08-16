Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологія1ІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Мир без них неможливий — Гетманцев про позицію США в переговорах

Мир без них неможливий — Гетманцев про позицію США в переговорах

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 01:04
Війна в Україні — мир неможливий без позиції США, вважає Данило Гетманцев
Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев. Фото: кадр з відео

В Україні неможливий мир без посередництва США. Нам дуже допомагає позиція примирення, яку займає американський лідер Дональд Трамп.

Про це заявив голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев в інтерв'ю Новини.LIVE. 

Реклама
Читайте також:

Чому без США неможливий мир

"Однозначно мир не можливий без позиції, посередництва США і такої активної позиції в примиренні, яку займає на сьогодні президент Трамп", — зазначив Гетманцев.

На його думку, це якраз той гравець, який може і повинен поставити такі умови перед агресором, які будуть сприятливі для досягнення миру. 

Крім того, депутат не погодився з думкою про те, що Україна нібито перебуває "за бортом" в цих переговорах. Данило Гетманцев нагадав, що президент Володимир Зеленський бере активну участь в обговоренні умов, консультаціях та тих чи інших форматах розмов. 

"Будемо мати надію, що ті важкі рішення, які нам доведеться ухвалити, вони будуть максимально оптимальними для нашої країни", — підсумував голова фінансового комітету ВРУ.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Україні доведеться піти на територіальні поступки. Однак він дає нашій країні можливість самі обрати, які території віддати.

Також відомо, що сьогодні на саміті з Путіним Трамп вимагатиме від нього припинення вогню та переговори за участю Зеленського. 

США переговори Данило Гетманцев перемир'я війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації