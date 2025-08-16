Війна в Україні — мир неможливий без позиції США, вважає Данило Гетманцев

Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев. Фото: кадр з відео

В Україні неможливий мир без посередництва США. Нам дуже допомагає позиція примирення, яку займає американський лідер Дональд Трамп.

Про це заявив голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев в інтерв'ю Новини.LIVE.

Чому без США неможливий мир

"Однозначно мир не можливий без позиції, посередництва США і такої активної позиції в примиренні, яку займає на сьогодні президент Трамп", — зазначив Гетманцев.

На його думку, це якраз той гравець, який може і повинен поставити такі умови перед агресором, які будуть сприятливі для досягнення миру.

Крім того, депутат не погодився з думкою про те, що Україна нібито перебуває "за бортом" в цих переговорах. Данило Гетманцев нагадав, що президент Володимир Зеленський бере активну участь в обговоренні умов, консультаціях та тих чи інших форматах розмов.

"Будемо мати надію, що ті важкі рішення, які нам доведеться ухвалити, вони будуть максимально оптимальними для нашої країни", — підсумував голова фінансового комітету ВРУ.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Україні доведеться піти на територіальні поступки. Однак він дає нашій країні можливість самі обрати, які території віддати.

Також відомо, що сьогодні на саміті з Путіним Трамп вимагатиме від нього припинення вогню та переговори за участю Зеленського.