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Главная Новости дня Минветеранов: в 5 регионах откроются филиалы военного мемориального кладбища

Минветеранов: в 5 регионах откроются филиалы военного мемориального кладбища

Ua ru
27 октября 2026 08:49
Репортаж
В 5 регионах откроются филиалы военного мемориального кладбища — Минветеранов facebook.com/mva.gov.ua
Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким. Фото: facebook.com/mva.gov.ua

Первый заместитель министра по делам ветеранов Сергей Рекун сообщил, что в пяти областных центрах Украины планируется создать филиалы Национального военного мемориального кладбища. Минветеранов уже получило заявки от восьми регионов, а средства на проектирование пяти объектов предусмотрены в бюджете на следующий год.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова.

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В каких регионах могут создать мемориальные кладбища

Первый заместитель министра по делам ветеранов Сергей Рекун сообщил на мероприятии, что в стране планируется создать филиалы военного мемориального кладбища.

Министерство по делам ветеранов получило заявки от восьми регионов, среди них: Винница, Днепр, Житомир, Закарпатье, Кропивницкий, Николаев, Харьков и Чернигов.

"На сегодняшний день мы получили восемь заявок, предложений от восьми областей. Как сказал министр, мы будем работать с этими земельными участками, выбирать, какой из них наиболее подходит, где можно начать, в первую очередь, проектирование и строительство", — подчеркнул он.

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Министр по делам ветеранов Виталий Ким сообщил, что количество таких регионов может увеличиться.

"Из тех, кто подал заявки, будем выбирать. Если они будут соответствовать всем требованиям — будем увеличивать финансирование", — сказал он.

Мы писали, что также в профильном министерстве объяснили, почему проседают могилы на Национальном военном мемориальном кладбище. Они отмечают, что это происходит после дождя и является естественным явлением.

Новини.LIVE сообщали, что министр по делам ветеранов представил достижения своей команды за 100 дней. Он сообщил, что за короткий промежуток времени команде Кима удалось помочь с трудоустройством 1325 ветеранам, запустить новые цифровые услуги и расширить жилищные программы.

мемориал кладбище ветераны Виталий Ким война в Украине погибшие Минветеранов
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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