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Головна Новини дня Мінветеранів: в 5 регіонах створять філії військового меморіального кладовища

Мінветеранів: в 5 регіонах створять філії військового меморіального кладовища

Ua ru
27 жовтня 2026 08:49
Репортаж
У 5 регіонах створять філії військового меморіального кладовища - Мінветеранів facebook.com/mva.gov.ua
Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім. Фото: facebook.com/mva.gov.ua

Перший заступник міністра у справах ветеранів Сергій Рекун повідомив, що у п’яти обласних центрах України планують створити філії Національного військового меморіального кладовища. Мінветеранів уже отримало заявки від восьми регіонів, а кошти на проєктування п’яти об’єктів передбачили в бюджеті на наступний рік. 

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

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У яких регіонах можуть створити меморіальні кладовища

Перший заступник міністра у справах ветеранів Сергій Рекун проінформував на заході, що в країні планують зробити філії військового меморіального кладовища.

Міністерство у справах ветеранів отримало заявки від восьми регіонів, серед них: Вінниця, Дніпро, Житомир, Закарпаття, Кропивницький, Миколаїв, Харків та Чернігів.

"На сьогодні ми отримали вісім заявок, пропозиції від восьми областей. Як сказав міністр, ми будемо працювати на дані земельні ділянки, вибирати який з них найкращий, де можна започаткувати, в першу чергу, проєктування відповідно і будівництво", — наголосив він.

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Міністр у справах ветеранів Віталій Кім повідомив, що кількість таких регіонів може збільшитись.

"Із тих, хто подав, будемо вибирати. Якщо будуть відповідати всім вимогам — будемо збільшувати фінансування", — сказав він.

Ми писали, що також в профільному міністерстві пояснили, чому просідають могили на Національному військовому меморіальному кладовищі. Вони зазначають, що це відбувається після дощу і є природним явищем.

Новини.LIVE інформували, що Міністр у справах ветеранів представив досягнення своєї команди за 100 днів. Він повідомив, що за короткий проміжок часу команді Кіма вдалось допомогти з працевлаштуванням 1325 ветеранів, запустити нові цифрові послуги та розширити житлові програми.

меморіал цвинтар ветерани Віталій Кім війна в Україні загиблі Мінветеранів
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

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