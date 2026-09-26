Телекоммуникационная отрасль Украины понесла убытки на сумму более 5 млрд долларов: подробности от Минцифры

Телекоммуникационная отрасль. Фото:

Россия ежедневно наносит удары по украинским военным, гражданскому населению, инфраструктуре, больницам, учебным заведениям, и этот список можно продолжать долго. Телекоммуникационная отрасль также сильно пострадала. Особенно большие убытки фиксируют провайдеры, работающие в прифронтовых регионах.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирик пообщалась с директором директората электронных коммуникаций Министерства цифровой трансформации Украины Тарасом Стеценко на конференции Telecom Ukraine 2026.

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Согласно отчету RDNA: убытки интернет-индустрии достигли 5 млрд долларов

Согласно последнему отчету RDNA, убытки украинской телекоммуникационной отрасли уже достигли 5 миллиардов долларов. Однако это лишь приблизительный подсчет, а оценить ситуацию на временно оккупированных территориях нет возможности. Самая сложная ситуация сохраняется в прифронтовых городах, где оккупанты ежедневно уничтожают имущество украинских провайдеров.

"Мы общались с провайдерами из Херсонской области. Они в месяц тратят около 30 км оптического кабеля только на восстановление. Представьте, каждый день приходится снимать километр кабеля, потому что он либо повреждён, либо полностью уничтожён. Это кропотливая работа, требующая дополнительных людских и финансовых ресурсов", — рассказал директор директората электронных коммуникаций Министерства цифровой трансформации Украины Тарас Стеценко.

Примерно 30 километров оптического кабеля обходятся от 300 до 500 тысяч гривен на месяц. Поэтому Минцифры ищет международных доноров для провайдеров в прифронтовых регионах. Стремятся поддержать специалистов, которые под постоянными обстрелами и в тяжелых условиях продолжают выполнять работу, от которой зависит успех военных на поле боя и уровень жизни гражданских, остающихся в городах.

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Также Новини.LIVE сообщали, что Херсон и область вошли в список наиболее уязвимых регионов. Риск того, что город останется без тепла, высок и прогнозируем.